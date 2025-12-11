Demandan al hermano de Lindsay Lohan por presunto cobro excesivo de alquiler en NY

La fiscalía de Nueva York demandó a Peak Capital Advisors por presuntamente inflar ilegalmente los alquileres de más de 150 apartamentos estabilizados, un caso en el que figura Michael Lohan Jr., hermano de la actriz Lindsay Lohan, como uno de los directivos involucrados en la empresa.

La demanda sostiene que Peak Capital y varios de sus ejecutivos, incluido Lohan, aplicaron aumentos irregulares tras adquirir 31 edificios en Brooklyn y Queens desde 2019, muchos de ellos en zonas con fuerte gentrificación como Greenpoint, Williamsburg, Sunnyside y Astoria.

Según los documentos judiciales citados por el New York Post, el grupo habría utilizado renovaciones superficiales y cambios en la numeración de los apartamentos para justificar incrementos que superaban con creces los alquileres regulados.

En su presentación, la fiscal general Letitia James acusó a la compañía de ignorar deliberadamente las leyes estatales.

“Peak y sus operadores decidieron llenarse los bolsillos a expensas de los neoyorquinos”, afirmó, advirtiendo que su oficina actuará contra cualquier intento de eludir las normas de vivienda.

James señaló que los inmuebles adquiridos por la empresa estaban en condiciones “regulares o buenas”, por lo que no cumplían con los requisitos para desregular unidades bajo el programa de estabilización.

Edificios que no estaban en mal estado

Los investigadores alegan que Peak utilizó una exención destinada a incentivar la rehabilitación de edificios en mal estado, aun cuando sus propiedades no reunían esas condiciones.

Tras las obras, los apartamentos habrían sido puestos en el mercado como lofts de lujo por montos que en varios casos superaron los $4,800 y $6,800 dólares mensuales, pese a que los últimos alquileres legales rondaban los $1,200 o $1,300 dólares, según detalla la demanda.

Los registros muestran que la numeración de varias unidades fue modificada para dificultar que los inquilinos o los reguladores rastrearan la evolución real de los precios, según el Post. Ninguno de los listados publicados informaba que se trataba de viviendas con alquiler estabilizado, a pesar de la obligación legal de hacerlo.

El documento judicial describe a Lohan como director y jefe de relaciones con inversionistas de Peak, rol desde el cual habría recibido o tenido derecho a recibir parte de las ganancias generadas por los aumentos.

Aunque no es el único señalado, su participación llamó la atención al estar vinculado a una empresa que, según la fiscalía, operaba con un “plan de negocios” orientado a atraer jóvenes profesionales dispuestos a pagar alquileres altos sin respetar el marco regulatorio.

La acción legal fue presentada conjuntamente por la Oficina del Fiscal General y la Comisión de Renovación de Viviendas y Comunidad del estado.

Ambas entidades buscan la devolución de los alquileres cobrados de más y una compensación económica para los afectados. James sostuvo que este tipo de maniobras agrava la crisis de vivienda que enfrenta Nueva York y reiteró que su oficina “siempre tomará medidas enérgicas para detenerlas”.