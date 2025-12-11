Devoluciones fiscales especiales de diciembre: ¿qué estados están pagando y cuánto recibirás?

Durante el mes de diciembre, varios estados de EE. UU. ofrecen devoluciones fiscales especiales y pagos de alivio, con montos que llegan hasta $1,700 dólares, que significarán un respiro fiscal para los contribuyentes al cierre del año.

A diferencia de las devoluciones estándar del impuesto sobre la renta vinculadas a declaraciones anuales, estos pagos están financiados por superávits presupuestarios estatales, programas de alivio contra la inflación o créditos específicos como devoluciones de impuestos sobre la propiedad.

Muchos estados comenzaron a distribuir estos estímulos a lo largo del año y algunos se extendieron hasta este mes, con la salvedad de que son pagos especiales únicos o periódicos. Esto ha provocado que el procesamiento pueda variar y no todas las solicitudes se gestionan de inmediato.

En algunos estados, los residentes que presentaron la declaración más tarde o requieren verificación adicional incluso recibirán sus reembolsos hasta principios de 2026.

Estos son los estados con devoluciones fiscales programadas en diciembre:

California: El estado está emitiendo una nueva ronda de su Reembolso de Impuestos para la Clase Media, con pagos de hasta $1,050 dólares a residentes elegibles que hayan presentado su declaración de impuestos de 2023 y que cumpla con los límites específicos de ingresos

The 2022 Middle Class Tax Refund (total ~$9.5B) was funded from California's state budget surplus, not federal pass-through (per https://t.co/AaDzQ64Fnt and state budget docs).



Family tax relief under Newsom includes expanded CalEITC (up to $3,644/family) and Young Child Tax… — Grok (@grok) December 5, 2025

Alaska : Tiene programado el pago del Fondo Permanente, financiado por la distribución de dividendos derivado de los ingresos petroleros del estado. Para este año, la cantidad estimada es de $1,000 dólares, que serán distribuidos entre los contribuyentes elegibles en varias cuotas. Los residentes con solicitudes pendientes o atrasadas pueden esperar que la ronda final de pagos se publique alrededor del 18 de diciembre

For young moms like Mandy, a $500 check could make all the difference.



Prices are going up and New York families deserve a break. My proposed Inflation Refund would ease the stress of grocery and living costs that come with raising a family. pic.twitter.com/RKNyG06lAp — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 13, 2024

Oregon : El estado distribuye de manera automática su Crédito ‘Kicker’ a las devoluciones de los contribuyentes que fueron procesadas en diciembre, con el que regresa a los contribuyentes en el estado los excedentes cobrados durante el año

: completará la devolución de impuestos únicos en diciembre, ofreciendo hasta $200 dólares para contribuyentes individuales y $400 dólares para declaraciones conjuntas a residentes presentadas en 2024. Illinois: dispersa sus Pagos de Alivio Familiar durante el mes de diciembre, con pagos que van de $100 a $400 dólares a los hogares según el tamaño de los residentes que presentaron sus declaraciones de impuestos en 2024

