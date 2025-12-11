Devoluciones fiscales especiales de diciembre: ¿qué estados están pagando y cuánto recibirás?
Los montos de las devoluciones oscilan entre $200 y $1,700 dólares, dependiendo del estado y la elegibilidad
Durante el mes de diciembre, varios estados de EE. UU. ofrecen devoluciones fiscales especiales y pagos de alivio, con montos que llegan hasta $1,700 dólares, que significarán un respiro fiscal para los contribuyentes al cierre del año.
A diferencia de las devoluciones estándar del impuesto sobre la renta vinculadas a declaraciones anuales, estos pagos están financiados por superávits presupuestarios estatales, programas de alivio contra la inflación o créditos específicos como devoluciones de impuestos sobre la propiedad.
Muchos estados comenzaron a distribuir estos estímulos a lo largo del año y algunos se extendieron hasta este mes, con la salvedad de que son pagos especiales únicos o periódicos. Esto ha provocado que el procesamiento pueda variar y no todas las solicitudes se gestionan de inmediato.
En algunos estados, los residentes que presentaron la declaración más tarde o requieren verificación adicional incluso recibirán sus reembolsos hasta principios de 2026.
Estos son los estados con devoluciones fiscales programadas en diciembre:
- California: El estado está emitiendo una nueva ronda de su Reembolso de Impuestos para la Clase Media, con pagos de hasta $1,050 dólares a residentes elegibles que hayan presentado su declaración de impuestos de 2023 y que cumpla con los límites específicos de ingresos
- Alaska: Tiene programado el pago del Fondo Permanente, financiado por la distribución de dividendos derivado de los ingresos petroleros del estado. Para este año, la cantidad estimada es de $1,000 dólares, que serán distribuidos entre los contribuyentes elegibles en varias cuotas. Los residentes con solicitudes pendientes o atrasadas pueden esperar que la ronda final de pagos se publique alrededor del 18 de diciembre
- Colorado: El estado emite los reembolsos de la Carta de Derechos del Contribuyente (TABOR en inglés) durante el resto del mes de diciembre. Este beneficio aplicará a los residentes de tiempo completo que hayan presentado su declaración de impuestos de 2024. A cambio, pueden recibir pagos de hasta $1,500 dólares
- Florida: Tiene contemplado un programa especial de devolución del impuesto sobre la propiedad por hasta $1,200 dólares a residentes de los condados afectados por desastres naturales. Los propietarios elegibles que cumplan los requisitos de ingresos recibirán sus pagos antes de finales del año
- Georgia: finalizará su pago de devolución de impuestos en exceso en diciembre, con montos que van de $250 y $500 dólares a los contribuyentes elegibles, que ganan menos de $75,000 dólares, como un esfuerzo de distribuir los ingresos excedentes en el estado a los residentes
- Minnesota: Está en plena distribución de sus Depósitos de Alivio de la Inflación en diciembre, con pagos que van de $200 a $500 dólares a contribuyentes elegibles, de acuerdo con sus declaraciones de impuestos anteriores
- Nueva Jersey: El estado está tramitando los últimos pagos de su programa de alivio de propiedades ANCHOR, ofreciendo pagos entre $400 y $1,500 dólares a propietarios y arrendatarios con ingresos elegibles en la entidad
- Nueva York: El estado ha tenido que ampliar el plazo para distribuir sus programas de Reembolso por Inflación y Crédito Fiscal sobre la Propiedad por montos de $75 y hasta $375 dólares, según la edad para contribuyentes con ingresos bajos o moderados. El programa se extenderá hasta fines de año
- Oregon: El estado distribuye de manera automática su Crédito ‘Kicker’ a las devoluciones de los contribuyentes que fueron procesadas en diciembre, con el que regresa a los contribuyentes en el estado los excedentes cobrados durante el año
- Virginia: completará la devolución de impuestos únicos en diciembre, ofreciendo hasta $200 dólares para contribuyentes individuales y $400 dólares para declaraciones conjuntas a residentes presentadas en 2024.
- Illinois: dispersa sus Pagos de Alivio Familiar durante el mes de diciembre, con pagos que van de $100 a $400 dólares a los hogares según el tamaño de los residentes que presentaron sus declaraciones de impuestos en 2024
- Indiana: Continúa entregando su Reembolso de Alivio Individual de Contribuyentes de $125 dólares, en un programa que comenzó en noviembre
- Maine: El estado tiene programada la distribución de su Reembolso de Exención de Vivienda Familiar durante diciembre, por hasta $1,700 dólares a los propietarios que presentaron una declaración de impuestos en 2024 pagos
- Massachusetts: está previsto emitir los pagos restantes del Capítulo 62F de Reembolso Excedente en diciembre. El monto se calcula mediante un porcentaje variable de la obligación fiscal de cada contribuyente en 2021
- Michigan: continúa distribuyendo su ampliado Crédito Fiscal para Familias Trabajadoras en diciembre, con pagos que promedian alrededor de 550 dólares para los beneficiarios elegibles