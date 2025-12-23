Mujer demanda a IRS, pide que su perro sea considerado dependiente legal

Una residente de Nueva York presentó una demanda federal contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) al argumentar que su perro debería calificar como dependiente no humano bajo la ley tributaria de Estados Unidos, en un caso que desafía las definiciones tradicionales de familia y dependencia fiscal.

Según documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, Amanda Reynolds presentó el 19 de junio una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. En la demanda, Reynolds nombra como demandados al gobierno federal y al IRS, y la presenta en su propio nombre y en el de su perro, Finnegan Mary Reynolds, un golden retriever de ocho años que, según ella, depende completamente de su cuidado para sobrevivir.

La demanda sostiene que Reynolds gasta más de $5,000 dólares al año en el cuidado de Finnegan, incluyendo alimentación, vivienda, atención veterinaria, aseo, entrenamiento, transporte, guardería y alojamiento.

De acuerdo con el escrito, el animal cumple con los criterios funcionales que el Código de Rentas Internas utiliza para definir a una persona dependiente, como la dependencia económica, la convivencia y la ausencia de ingresos propios.

Sin embargo, la exclusión se produce únicamente porque el dependiente no es humano. Reynolds argumenta que esta limitación viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, al tratar de forma desigual a los contribuyentes que mantienen dependientes no humanos frente a quienes sostienen dependientes humanos.

Los argumentos

La demanda también alega una violación de la Cláusula de Expropiación de la Quinta Enmienda, al sostener que negar deducciones o créditos fiscales relacionados con el cuidado de su perro equivale a una carga tributaria injustificada. Según Reynolds, esta situación representa una forma indirecta de confiscación al imponer mayores impuestos sin una base razonable.

“Para todos los efectos prácticos, Finnegan es como una hija y, sin duda, una persona dependiente”, señala la denuncia.

Si bien reconoce que los perros son considerados propiedad bajo la ley actual, el escrito argumenta que existe una base racional para reconocerlos como compañeros no humanos, en línea con la evolución de las políticas públicas y el bienestar animal.

Busca reconocimiento fiscal para su mascota

El caso también apunta a una supuesta inconsistencia en la normativa fiscal vigente. La demanda destaca que ciertos animales de servicio pueden calificar como gastos médicos deducibles según las reglas del IRS, mientras que los animales de compañía, aun cuando generan costos similares, no reciben ningún reconocimiento fiscal.

Reynolds sostiene que esta distinción carece de justificación racional desde el punto de vista financiero y termina penalizando de manera regresiva a los dueños de mascotas que asumen gastos significativos sin ningún tipo de alivio tributario.

Entre las medidas solicitadas, la demandante pide que el tribunal ordene al IRS dejar de excluir de forma categórica a los perros como dependientes, que se desarrollen nuevas normas regulatorias para evaluar casos individuales y que se reembolsen los honorarios legales bajo la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia. Reynolds, abogada colegiada en Nueva York, se representa a sí misma en el proceso.

Hasta el momento, el IRS no ha presentado una respuesta. Aunque el caso enfrenta importantes desafíos legales, abre un debate más amplio sobre cómo los hogares modernos y sus realidades económicas encajan en un código tributario diseñado exclusivamente para dependientes humanos.

