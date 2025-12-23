Embargos salariales vuelven en enero por préstamos estudiantiles en mora, ¿qué esperar?

A partir del 7 de enero, el Departamento de Educación (ED en inglés) comenzará a embargar salarios de aproximadamente 1,000 prestatarios morosos de créditos estudiantiles, una práctica que había sido suspendida tras la pandemia, en el gobierno de Joe Biden, mientras las tasas de impago ya alcanzan los seis millones, a causa de las complicadas condiciones económicas que enfrenta el país, como la inflación creciente, el alto desempleo, la baja contratación y los aranceles.

El anuncio de la reactivación de este programa de embargo fue realizado por el ED este lunes. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, la notificación inicial se aplicará a unos 1,000 prestatarios morosos, a quienes se retendrá una parte de sus salarios para saldar sus deudas vencidas. Sin embargo, posteriormente dará aviso a un número mayor número de prestatarios cada mes.

Una preocupante situación de moratoria

De acuerdo con datos del ED correspondientes al 30 de junio, en el país hay alrededor de 5.3 millones de prestatarios que no habían realizado algún pago de sus préstamos estudiantiles federales durante al menos los últimos 360 días. Incluso, muchos de ellos ya estaban en mora antes de que el gobierno federal dejara de cobrar los préstamos morosos a causa de la pandemia, hace casi seis años.

Sin embargo, el gobierno de Trump informó en mayo que esta moratoria seria suspendida y reanudaría la incautación de reembolsos de impuestos y prestaciones del Seguro Social para recuperar deudas vencidas por préstamos estudiantiles. En aquel momento, el anuncio indicaba que los embargos salariales se reanudarían en verano.

Si bien el proceso comenzó en el segundo semestre del año, la portavoz del departamento, Ellen Keast, explicó que reactivar el sistema de cobro, tras cinco años de inactividad tomó más tiempo del previsto y se prolongó a causa del cierre gubernamental de octubre y los primeros días de noviembre.

El aumento de la morosidad coincide con el fin de un período de gracia de 12 meses, conocido como ‘rampa de entrada’, que le permitió a los prestatarios reanudar gradualmente el pago tras una pausa relacionada con la pandemia que duró más de tres años.

¿Tú también te endeudaste para estudiar?



Endeudarse es casi una parte del sistema educativo en varios países. #Chile, #Colombia y #EstadosUnidos están entre los países americanos más afectados. Para muchos, es parte de los gastos básicos como el arriendo o el transporte. ¿Es… pic.twitter.com/bDV686BQQD — El Universo (@eluniversocom) December 21, 2025

Este periodo concluyó formalmente al final de la presidencia de Joe Biden, el 30 de septiembre. Sin embargo, desde este momento, millones de prestatarios se han atrasado en sus pagos. Y muchos de ellos podrían caer en mora.

¿Cuánto se retiene de tu sueldo por un embargo salarial?

El embargo de salario por moratoria de un crédito estudiantil consta de varios pasos: identificación y verificación del empleador del prestatario, quien será el responsable de retener el dinero que requiere el gobierno. Luego, el ED debe notificar a las personas en mora 30 días antes de realizar el primer cobro embargado.

Durante ese tiempo, los prestatarios pueden solicitar una audiencia para impugnar la orden, pagar el saldo pendiente o negociar mejores condiciones de pago para evitar el embargo.

Por ley, el ED solo puede retener el 15% de los ingresos disponibles, es decir, después de impuestos, del prestatario y este embargo se aplica hasta que los préstamos en mora se paguen en su totalidad o el prestatario tome medidas para salir del impago.

Según un análisis de informes crediticios realizado el grupo Urban Institute, en agosto aproximadamente 6 millones de personas tenían al menos 60 días de retraso en el pago de sus préstamos estudiantiles.

¿Por qué se extendió la moratoria al pago de préstamos estudiantiles?

Sin embargo, los deudores de préstamos estudiantiles se han librado de las consecuencias más graves de esta mora, desde los primeros días de la pandemia, cuando Donald Trump instruyó en su primer periodo implementar una moratoria sobre el cobro de préstamos estudiantiles, que posteriormente el Congreso extendió en el paquete de estímulo de 2020.

La administración de Joe Biden extendió la moratoria varias veces como parte de la suspensión más amplia de estos pagos, al punto que permitió que cualquier persona en mora con un préstamo federal renegociara su deuda mediante una iniciativa llamada ‘Nuevo Comienzo’. En ella, una parte de los prestatarios deudores resolvió su deuda, pero también muchos continuaron en mora.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, calificó de irresponsables las políticas de Biden y culpó a su administración por dar a los prestatarios falsas esperanzas de condonación de préstamos, lo que llevó a un aumento de las morosidades.

Por ello, cuando la secretaria de Educación anunció la reaudación de los cobros pendientes, acusó a “la Administración Biden de engañar a los prestatarios: el poder ejecutivo no tiene la autoridad constitucional para cancelar la deuda, ni los saldos de los préstamos simplemente desaparecen”.

“En lugar de promover la cancelación de la deuda”, dijo McMahon, “la administración Trump ayudará a los prestatarios a volver a pagar, por el bien de su salud financiera como por las perspectivas económicas de nuestra nación”.

Sigue leyendo:

– Qué deudas son perdonadas automáticamente cuando alguien fallece

– Michael y Susan Dell donan $6,250 millones para ayudar a 25 millones de niños de las ‘Cuentas Trump’

– La lista de carreras que ya no serían consideradas como “profesionales” a partir de 2026