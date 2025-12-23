Pagos de SNAP en Florida: Fechas clave para la última semana de diciembre

Durante la última semana de diciembre, miles de familias en Florida recibirán sus pagos del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), una ayuda vital durante las festividades de fin de año.

En esta ocasión te explicamos cómo determinar las fechas exactas de depósito y qué hacer si no recibes tu pago a tiempo.

¿Cómo se determinan las fechas de pago de SNAP en Florida?

En el estado de Florida, los pagos de SNAP se distribuyen de forma escalonada entre el 1 y el 28 de cada mes. Las fechas de pago dependen de los dos dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos de derecha a izquierda (sin contar el último dígito). Este sistema permite que los pagos se realicen de manera ordenada, evitando sobrecargas en el sistema EBT, especialmente en meses de alta demanda como diciembre.

Pagos de SNAP del 23 al 28 de diciembre de 2025

Si tu número de caso coincide con los siguientes rangos, tu beneficio estará disponible en las fechas indicadas a continuación:

23 de diciembre : Casos con dígitos 79-81

: Casos con dígitos 79-81 24 de diciembre : Casos con dígitos 82-85

: Casos con dígitos 82-85 25 de diciembre : Casos con dígitos 86-88

: Casos con dígitos 86-88 26 de diciembre : Casos con dígitos 89-92

: Casos con dígitos 89-92 27 de diciembre : Casos con dígitos 93-95

: Casos con dígitos 93-95 28 de diciembre: Casos con dígitos 96-99

¿A qué hora se cargan los beneficios de SNAP?

Los pagos se reflejan generalmente a la medianoche del día asignado, lo que significa que los beneficios estarán disponibles desde las primeras horas del día. Esto asegura que los beneficiarios tengan acceso rápido a su asistencia alimentaria.

¿Qué pasa con los beneficios en efectivo y SUNCAP?

Las personas que reciben asistencia en efectivo o forman parte del programa SUNCAP (asistencia alimentaria para beneficiarios de SSI) siguen un calendario distinto para los pagos. En estos casos, los depósitos se realizan entre el 1 y el 3 de cada mes, basados también en el número de caso:

Dígitos 00-33 : 1 de mes

: 1 de mes Dígitos 34-66 : 2 de mes

: 2 de mes Dígitos 67-99: 3 de mes

Qué hacer si no recibiste tu depósito de SNAP

Si no ves el depósito en tu cuenta el día esperado, es posible que haya habido un cambio en tu caso, una verificación pendiente o ajustes administrativos. En este caso, es recomendable revisar el estatus de tu cuenta a través del portal de SNAP.

Si el problema persiste, lo mejor es contactar a la oficina local de SNAP en Florida para obtener asistencia y resolver cualquier inconveniente.

Los pagos de SNAP en diciembre son fundamentales para millones de familias en Florida, especialmente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Conocer tu fecha exacta de depósito no solo te permitirá planificar tus compras de alimentos de manera eficiente, sino también evitar contratiempos en una de las épocas del año con mayor demanda.

