El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 11 de diciembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 11 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 4 durante la primera mitad de la jornada y del 94 a lo largo de la noche. Luego, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:20 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 30 grados Fahrenheit (-1 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 3 (-16ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 65% por la mañana, 11% por la tarde y 65% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima