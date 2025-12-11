Nueva York: el tiempo para hoy jueves 11 de diciembre

¿Cómo vestirte para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de máxima y los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 40% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 71% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 17.4 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:10 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:28 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 30 y los 37 grados Fahrenheit (-1 y 3 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 25% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.