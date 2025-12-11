Proyecto de ley propone pagos automáticos de hasta $1,500 para atención médica

El Senado de Estados Unidos se prepara para debatir una propuesta que podría otorgar pagos automáticos de entre $1,000 y $1,500 a millones de estadounidenses para enfrentar el creciente costo de la atención médica.

La iniciativa surge en medio de tensiones legislativas por el futuro de los subsidios ampliados del Obamacare, cuya expiración amenaza con duplicar las primas de seguro para más de 22 millones de personas.

Qué propone el nuevo proyecto de ley

La propuesta, presentada por los senadores republicanos Mike Crapo y Bill Cassidy bajo el nombre Health Care Freedom for Patients Act, plantea que el gobierno deposite fondos directamente en cuentas de ahorro para la salud (HSA) de los estadounidenses que cumplan ciertos requisitos.

Si se aprueba, los pagos serían:

-$1,000 para personas entre 18 y 49 años.

-$1,500 para quienes tienen entre 50 y 64 años.

Los depósitos se realizarían en 2026 y 2027, exclusivamente para quienes ganen hasta el 700% del nivel federal de pobreza, es decir:

-Hasta $109,550 anuales para un individuo.

-Hasta $225,050 para una familia de cuatro (cifras proyectadas para 2025).

Las personas que reciban el dinero deberán tener un seguro médico básico, como los planes bronce, comprado en la página oficial del gobierno donde se venden seguros de salud, y la propuesta prohíbe usar los fondos para servicios de aborto o procedimientos relacionados con personas transgénero.

El contexto: subsidios que están por expirar

Los demócratas han presionado para extender durante tres años los subsidios reforzados del Obamacare, que se implementaron temporalmente durante la pandemia mediante dos leyes:

-American Rescue Plan Act (2021)

-Inflation Reduction Act (2022)

Si el Congreso no actúa, estos beneficios vencen el 31 de diciembre de 2025, lo que provocaría que los costos del seguro médico para millones de personas más que se dupliquen, según el análisis de la organización KFF.

El Senado votará dos propuestas enfrentadas

Este jueves, los legisladores votarán tanto la iniciativa republicana de cheques directos como la propuesta demócrata para extender los subsidios.

Los republicanos defienden su proyecto bajo el argumento de que entrega dinero directamente al público y reduce costos en el sistema de salud.



En palabras del expresidente Donald Trump, quien respaldó la medida: “Me encanta la idea de que el dinero vaya directamente a la gente y no a las compañías de seguros”.

¿Serán suficientes los cheques?

Expertos advierten que los montos planteados están lejos de cubrir los gastos reales de los planes con deducibles más altos.

El deducible promedio de un plan bronze en 2026 se estima en $7,476, según KFF, por lo que un depósito de $1,000 o incluso $1,500 apenas cubriría una pequeña fracción.

Sabrina Corlette, codirectora del Centro de Reformas de Seguro Médico de la Universidad de Georgetown, señaló: “Esto podría funcionar para personas muy saludables, pero para cualquiera con una condición crónica, no los llevará muy lejos”.

