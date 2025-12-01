Cuándo se podría enviar el cheque de $2,000 de Trump

La posibilidad de que el gobierno federal envíe un cheque de estímulo de $2,000 dólares ha generado expectativa, confusión y también numerosas versiones sin fundamento. Aunque el expresidente Donald Trump volvió a mencionar públicamente su intención de entregar estos pagos, la propuesta no ha avanzado en el Congreso y no existe ningún plan oficial que confirme fechas, requisitos o mecanismos de distribución.

Rumores en redes sociales aseguran que el pago podría llegar en 2025, pero la información verificada indica lo contrario.

Funcionarios de la Casa Blanca han señalado únicamente que los cheques podrían llegar a mediados de 2026, pero esto no tiene validez jurídica mientras el Congreso no apruebe el programa.

Propuestas sin avance y cero aprobación oficial

Los pagos directos –conocidos como stimulus checks– no se emiten desde 2021, cuando se entregaron hasta $1,400 dólares mediante el American Rescue Plan. Desde entonces, nada nuevo ha sido legislado.

Aunque algunas voces políticas han retomado la idea, no existe acción legislativa real. Para que un pago federal sea posible, el Congreso debe aprobar un proyecto de ley, y eso no ha ocurrido en ningún momento durante 2025.

De hecho, los legisladores se encuentran concentrados en negociaciones presupuestarias, por lo que no hay movimientos ni actualizaciones sobre iniciativas relacionadas con cheques de estímulo.

Qué se ha dicho hasta ahora

Trump afirmó ante reporteros en la Casa Blanca que los cheques de $2,000 dólares llegarían a mediados de 2026. Sin embargo, esta declaración no está respaldada por ningún plan formal. Tampoco el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha aprobado o confirmado pagos de esta naturaleza.

El IRS no tiene facultad para enviar cheques sin una orden del Congreso, y ninguno de sus comunicados oficiales menciona pagos en 2025 o 2026.

Intentos previos que tampoco avanzaron

La idea de financiar cheques con los ingresos generados por aranceles no es nueva. En agosto de 2025, tras declaraciones de Trump, el senador republicano Josh Hawley propuso el American Worker Rebate Act.

Ese proyecto habría otorgado al menos $600 dólares por adulto y por cada dependiente, es decir, 2,400 dólares para una familia de cuatro integrantes.

La propuesta fue enviada a comité, pero no tuvo avances hasta noviembre.

Por otro lado, el Committee for a Responsible Federal Budget advirtió que la propuesta de cheques basada en aranceles costaría aproximadamente el doble de lo que Estados Unidos recaudaría en nuevos impuestos a las importaciones.

También hubo rumores sobre un ‘DOGE dividend’, otro supuesto estímulo financiado con recortes en otras dependencias. Pero, igual que los demás anuncios, nunca fue aprobado por el Congreso ni retomado oficialmente.

¿Habrá cheques en 2025?

Todo indica que no.

No hay legislación, no hay aprobación del IRS, no hay plan escrito y no hay recursos asignados. Cualquier noticia que asegure lo contrario es especulación o información falsa.

Por ahora, lo único confirmado es que no existe un cheque aprobado para 2025. Y aunque Trump hable de pagos para 2026, el proceso legal aún no ha comenzado.

