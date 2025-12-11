Trump respalda dar pagos directos de $1,500: cómo saber si calificas

En pleno debate sobre el futuro del sistema de salud en Estados Unidos, un nuevo proyecto republicano en el Senado ha captado la atención nacional. La propuesta busca entregar dinero directo a millones de personas para que lo usen en sus cuentas de ahorro médico, una idea que ya recibió el apoyo público de Donald Trump.

El expresidente respaldó la iniciativa durante declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, donde criticó duramente a las aseguradoras y aseguró que este plan devolvería el control a los ciudadanos.

Según Trump, el objetivo es claro: reducir la dependencia de los subsidios que actualmente reciben las compañías de seguros y abaratar los costos del programa Obamacare, que hoy cubre a cerca de 24 millones de estadounidenses.

El proyecto contempla depósitos directos de $1,000 para personas entre 18 y 49 años afiliadas al Affordable Care Act (ACA), y de $1,500 para quienes tienen entre 50 y 64 años.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán contar con un ingreso familiar igual o inferior al 700% del umbral de pobreza y estar inscritos en un plan de nivel bronze o en un plan catastrófico.

Cerca de un tercio de quienes utilizan Obamacare tienen un plan bronze, mientras que los planes catastróficos representan una fracción mucho menor.

Trump explicó su postura al señalar que las aseguradoras se han beneficiado injustamente del sistema: “Han estado estafando al público durante años”.

También dijo: “Obamacare es una estafa para hacer ricas a las compañías de seguros… miles de millones y miles de millones de dólares se pagan directamente a las aseguradoras”.

Sobre la nueva propuesta legislativa, afirmó: “Me gusta el concepto. No quiero darle dinero a las compañías de seguros”.

La medida excluiría a quienes participan en planes silver, gold o platinum del ACA.

Tampoco podrían acceder quienes cuenten con seguro médico proporcionado por su empleador, ni quienes estén en Medicare o Medicaid.

El proyecto contempla un presupuesto aproximado de $10,000 millones y establece restricciones sobre el uso del dinero, que no podrá destinarse a procedimientos como abortos o cirugías y tratamientos relacionados con afirmación de género.

Uno de los patrocinadores del proyecto, el senador Bill Cassidy, defendió la iniciativa en declaraciones al New York Post.

Según dijo: “Estoy totalmente de acuerdo con el presidente Trump en que debemos redirigir los subsidios de las compañías de seguros y darle poder a los pacientes”.

Añadió que los republicanos quieren soluciones reales que realmente hagan que la atención médica sea asequible y pongan dinero en los bolsillos de las familias.

Cassidy concluyó reconociendo el papel del expresidente: “Aplaudo al presidente por su liderazgo en este tema”.

El Senado tiene previsto realizar una votación sobre el proyecto este jueves, un paso clave para determinar si la propuesta avanza y podría transformarse en una de las reformas sanitarias más significativas para millones de beneficiarios del sistema.

