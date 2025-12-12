Alberto Guerra aclara su vínculo con Madonna y defiende su amor por Zuria Vega

El actor Alberto Guerra vuelve a acaparar los titulares de la prensa luego de que comenzara a generarse rumores de que, aparentemente, él estaba siendo infiel a su esposa Zuria Vega. Aparentemente, el hecho se estaba registrando con la cantante Madonna; por ello, durante un encuentro con los medios de comunicación, el villano de series de Netflix dio un alto a las especulaciones.

Guerra explicó que, hasta la fecha, entre él y la cantante no existe ni siquiera un vínculo de compañerismo. Por ello, destacó que sus encuentros han sido netamente profesionales y no existe razón para que haya rumores sobre que habría algo más allá de lo laboral: “No, no hay una amistad. Hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay”.

Las especulaciones iniciaron tras unas fotos para la revista Re-edition, pero todo tomó más fuerza cuando volvieron a encontrarse para una campaña internacional del perfume The One de Dolce & Gabbana para 2026. Razón por la cual él comprende que no puede batallar contra lo que se genera en los medios de comunicación, y estas polémicas en circunstancias son más del día a día: “Siguen y seguirán dudando. El ser humano duda siempre del otro ser humano, es normal”.

Aunque no sostienen una amistad, él aprovechó para dar su punto de vista sobre cómo es la cantante, dado que muchas personas pueden verla hasta de una forma aislante. Aunque Alberto no cree que este sea el caso, pues nombró varios aspectos que sorprendieron a más de uno de sus fanáticos: “Ella es todo lo contrario de alguien intimidante… es increíblemente humilde, amable, educada y sensible“, dijo.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la cual se dice que la actriz Zuria Vega y su esposo Alberto Guerra se encontrarían atravesando una presunta crisis matrimonial por una infidelidad, ya que en otras ocasiones se ha mencionado que la pareja no está en su mejor momento.

Zuria y Alberto sostienen una relación sentimental desde el año 2013, y ya en 2014 es cuando dan un nuevo paso en su vínculo amoroso y se casan. Por ello, la actriz considera prudente que lo mejor es que, cuando ocurren situaciones complejas, sean solventadas en el hogar, por respeto al tiempo que tienen juntos y a sus dos hijos fruto de su amor.

Sigue leyendo:

· Zuria Vega y Alberto Guerra tuvieron una fuerte pelea en público

· Madonna se fue de fiesta con Alberto Guerra y Zuria Vega en Ciudad de México

· Alberto Guerra sorprende al aparecer junto a Madonna en portada de revista