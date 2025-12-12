Connecticut es el estado más higiénico y saludable para vivir en EE.UU., según estudio

La limpieza puede parecer un detalle menor en la vida cotidiana, pero influye más de lo que muchos estadounidenses imaginan. Desde el agua que corre por los grifos hasta la calidad del aire, la higiene en hospitales y la gestión de residuos, cada elemento contribuye al bienestar colectivo.

En un contexto donde aumentan las conversaciones sobre contaminación, derrames industriales, protección ambiental y manejo de desechos, conocer cuáles estados ofrecen las condiciones más saludables se vuelve fundamental.

Para responder a esa pregunta, el equipo de investigación de Swiftdrain analizó los 50 estados de Estados Unidos utilizando 9 indicadores clave de limpieza y salud pública: contaminantes en el agua potable, niveles de contaminación del aire (PM2.5), higiene hospitalaria, hábitos de limpieza en el hogar, volumen de residuos en rellenos sanitarios, disponibilidad de baños públicos, reciclaje per cápita, liberación de químicos tóxicos y cantidad de sitios de desechos peligrosos. Cada categoría se ponderó para identificar a los estados con desempeño más balanceado y aquellos con desafíos significativos.

Connecticut lidera como el estado más limpio del país

Connecticut encabeza la lista con un puntaje total de 72.83, gracias a su consistencia y fortaleza en prácticamente todos los indicadores. El estado ocupa el primer lugar en higiene hospitalaria, con una tasa del 3.21%, y presenta el volumen de residuos en rellenos sanitarios más bajo del país: 851,435 toneladas por cada 100,000 habitantes. Además, su agua potable se mantiene entre las más limpias (120 contaminantes, 12º lugar) y su aire se ubica en el rango saludable (6.06 PM2.5, 16.º lugar). La cultura del reciclaje también es sólida, segunda a nivel nacional, y las liberaciones de químicos tóxicos son de las más bajas del país.

Este desempeño, según expertos, está vinculado a décadas de regulaciones ambientales estrictas y a inversiones constantes en infraestructura de tratamiento de agua y control de contaminación.

Maine y Wyoming completan el top 3

En segundo lugar aparece Maine, con 69.52 puntos, impulsado por la tasa de reciclaje más alta del país (285 unidades por persona) y una de las 10 mejores calidades de aire. Aunque el volumen de residuos es mayor, el estado mantiene niveles moderados de químicos tóxicos y destaca por hábitos domésticos de limpieza superiores al promedio.

Wyoming ocupa el tercer puesto con 66.50 puntos y se posiciona como el estado con el aire más limpio de EE.UU., con apenas 3.08 PM2.5. Además, lidera en disponibilidad de baños públicos y tiene una de las menores cantidades de sitios de desechos peligrosos. Sin embargo, enfrenta desafíos en calidad del agua y registra liberaciones químicas extremadamente altas, producto de sus actividades industriales.

Los otros estados destacados en la lista

Delaware se sitúa en 4° lugar con un sólido desempeño en higiene hospitalaria y reciclaje, además de bajos niveles de contaminación química. Aunque presenta volúmenes elevados de residuos en rellenos sanitarios, su agua potable y su gestión ambiental lo mantienen en la parte superior del ranking.

Hawaii ocupa el 5° puesto, impulsado por su aire excepcionalmente limpio (segundo mejor del país) y niveles muy bajos de liberaciones químicas. Aunque su calidad de agua y su higiene hospitalaria son más débiles, el estado compensa con buenos niveles de reciclaje y una alta disponibilidad de baños públicos.

Massachusetts aparece en la 6° posición gracias a una notable calidad de agua (5° mejor del país), bajos niveles de químicos tóxicos y uno de los volúmenes de residuos más bajos entre los estados del top 10. A pesar de tener un desempeño más modesto en higiene hospitalaria, sus políticas de tratamiento de agua y reciclaje lo mantienen destacado.

Minnesota, en 7° lugar, presenta un perfil ambiental equilibrado: buen reciclaje, alta disponibilidad de baños públicos y niveles moderados de contaminantes en el agua. Su desempeño se ve ligeramente afectado por una peor calidad del aire y bajos índices de higiene hospitalaria, aunque sigue siendo uno de los estados con cultura ambiental más sólida.

Nueva York ocupa la 8° posición con una calidad de agua sobresaliente (segunda mejor en todo el país) y niveles bajos de químicos tóxicos. El estado también mantiene un buen ritmo de reciclaje y un volumen moderado de residuos. Su principal debilidad son los sitios de desechos peligrosos, uno de los puntos más altos del país, atribuible a su larga historia industrial y densidad demográfica.

Vermont se coloca en 9° lugar gracias a su aire limpio, reducidas liberaciones químicas y buenas prácticas de reciclaje. Su desempeño se ve afectado por una calidad de agua más débil y hábitos de limpieza doméstica más bajos.

Rhode Island cierra el top 10 con sólidos indicadores de reciclaje, baja contaminación del aire y un alto promedio de horas de limpieza semanal. Sin embargo, su baja disponibilidad de baños públicos y altos niveles de residuos en rellenos sanitarios limitan su puntuación.

Los 3 estados más sucios: Michigan, Pennsylvania y Nuevo México

En el extremo opuesto, Michigan se posiciona como el estado con peores condiciones ambientales, con el volumen de residuos más alto del país, numerosos sitios de desechos peligrosos y elevados niveles de liberaciones químicas. Su legado industrial continúa impactando su calidad ambiental.

Pennsylvania se coloca en el penúltimo lugar, afectado significativamente por su baja higiene hospitalaria, altos volúmenes de residuos y una de las mayores concentraciones de sitios de desechos peligrosos. A pesar de buenos niveles de reciclaje, la contaminación ambiental y la calidad del aire deterioran su ubicación.

Nuevo México completa el trío final con una de las peores calidades de aire, niveles muy altos de químicos tóxicos y un desempeño débil en reciclaje. Aunque ofrece buena disponibilidad de baños públicos, sus problemas ambientales superan sus fortalezas.

