Los dos tipos de multas que ICE puede imponer a indocumentados

La reforma migratoria de 1996, oficialmente conocida como Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA), impone dos multas a los indocumentados que no salgan voluntariamente del país.

“Hay dos multas diferentes y cada uno afecta a personas diferentes”, explicó Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de la Unidad de Reforma del Derecho Civil de The Legal Aid Society, en el podcast ‘El Diario Sin Límites’.

Una de las multas corresponde a la sección 1324D, enfocada a personas que recibieron una decisión de deportación de parte de un juez.

“Si yo no salgo del país después de una orden de deportación, yo puedo enfrentar multas de no más de $998 dólares al día por un período de cinco años [como máximo]. Ese es el límite”, indicó el experto.

En tanto, la sección 1229C establece una multa para quienes hayan decidido voluntariamente del país.

“Si a un extranjero se le permite salir voluntariamente de los Estados Unidos en virtud de esta sección y no lo hace dentro del plazo especificado, estará sujeto a una sanción civil de no menos de $1,000 ni más de $5,000”, dice la ley.

El abogado Shafiqullah indicó que regularmente, los inmigrantes enfrentan multas de máximo $3,000 dólares.

“Es para personas que recibieron una salida voluntaria en vez de una orden de deportación. Si yo tengo una orden de salida voluntaria, eso quiere decir, yo puedo salir del país de mi propia voluntad sin el castigo de una orden de deportación”, aclaró el experto. Eso tiene implicaciones legales distintas para un indocumentado, si pretende volver al país en forma legal.

Shafiqullah especificó que si bien la ley que contempla las multas lleva varios años vigente, ningún gobierno las ha ejecutado como lo hace la Administración Trump.

Las multas de $1.8 millones de dólares

Aunque las multas se aplican a indocumentados dependiendo por cada caso, el gobierno del presidente Donald Trump está enviando castigos monetarios de hasta $1.8 millones de dólares en forma indiscriminada.

Un problema central, indica Shafiqullah, es que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se está saltando el debido proceso para implementar las multas, ya que debe demostrar que el indocumentado está violando sin justificación una orden determinada, aunado a que se está violando el tiempo máximo de la aplicación de las multas, establecido en cinco años.

“Si la multa es bajo 1229 C, una defensa que yo tengo contra la multa es que el gobierno no puede colectar esta multa, no puede ponerla contra mí, porque eso está fuera del periodo posible [para el] gobierno”, expuso el abogado. “[Por otro], si yo tengo una multa bajo 1324D […] si ellos pueden probar que mi falta de salir es intencional, voluntario o conspirativo [no puede imponer la multa]”.

Shafiqullah insistió en que hay incluso inmigrantes que tienen citas regulares con ICE, cada seis meses, por lo que su estancia en el país no es irregular, ya que están bajo supervisión constante.

“Lo que está pasando por muchas personas es que tienen razones para quedarse. Tal vez están aquí con el orden de supervisión con ICE”, dijo. “Estoy aquí con permiso de gobierno. Entonces, ¿cómo puede poner una multa contra mí por una violación intencional de la orden de deportación si ellos dicen que yo puedo quedarme aquí? O si yo tengo algo pendiente con la agencia de inmigración, estoy pidiendo el asilo político, estoy pidiendo el estatus legal a través de la familia, lo que sea, eso es un procedimiento con la agencia de inmigración”.

Una demanda por abusos

El abogado Shafiqullah forma parte del equipo que presentó una demanda colectiva en la Corte de Distrito de Massachusetts en contra de la Administración Trump por la imposición de estas multas de $1.8 millones de dólares.

Las autoridades federales han enviado multas a más de 25,000 personas, indica la demanda, liderada por dos inmigrantes, María L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida.

La demanda acusa varias irregularidades, que violan el debido proceso al que tienen derecho los inmigrantes.

“La ley establece que si el ICE quiere cobrar estas multas, tiene que dar una notificación por escrito enviado por correo”, dijo el abogado. “Debe de ser una evaluación individualizada de por qué no salí intencionalmente o de manera voluntaria. El problema es que las notificaciones que mandan no tienen ninguna justificación específica acerca de la persona”.

Shafiqullah indicó que ICE está enviando las multas sin considerar caso por caso. La demanda está en su proceso inicial ante el tribunal.

Según información consultada por este diario en el sistema judicial, el juez George A. OToole, Jr. deberá decidir si otorga la certificación de demanda colectiva, para determinar su alcance a nivel nacional.