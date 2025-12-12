Presionan a Hochul para reabrir hospitales psiquiátricos ante crisis de calle y seguridad en Nueva York

Legisladores de la ciudad de Nueva York intensificaron la presión sobre la gobernadora Kathy Hochul para que reabra hospitales psiquiátricos estatales cerrados desde hace décadas. Advirtieron que la escasez de camas de larga estancia está agravando la falta de vivienda y los problemas de seguridad pública en la ciudad, informó el New York Post.

El Caucus de Sentido Común del Concejo Municipal, un bloque bipartidista, envió esta semana una carta a Hochul solicitando la reapertura de grandes instalaciones estatales en los cinco distritos, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema de refugios.

En el documento, citado por el medio neoyorquino, los concejales sostienen que retirar a personas con enfermedades mentales graves de los albergues permitiría mejorar la seguridad y reducir la carga diaria sobre policías y servicios de emergencia.

“Sacar a los enfermos mentales del sistema de refugios ayudaría a otros neoyorquinos sin hogar a sentirse más seguros al ingresar al sistema y mejoraría la seguridad pública”, señalaron los legisladores en la misiva.

También advirtieron que la capacidad actual de atención psiquiátrica deja a muchos residentes vulnerables deambulando por calles y estaciones del metro a cualquier hora.

Las cifras oficiales refuerzan la preocupación.

La última encuesta HOPE de la ciudad, realizada la noche del 28 de enero de este año, contabilizó 4,504 personas viviendo en calles, parques y el sistema de transporte subterráneo, un aumento del 9% respecto a las 4,140 registradas un año antes.

La líder de la minoría del Concejo Municipal, Joann Ariola, calificó la situación de “absolutamente inhumana” y, en declaraciones recogidas por el New York Post, la legisladora republicana por Queens criticó que el estado mantenga cerrados centros que podrían ofrecer atención prolongada a personas con enfermedades mentales severas.

“Tenemos instalaciones en todo el estado que pueden reabrirse para brindar atención real y a largo plazo, pero Albany se niega a permitirlo. Esto es vergonzoso”, afirmó.

Ariola y otros concejales piden específicamente la reapertura de hospitales como Pilgrim State en Long Island, Middletown State en el condado de Orange, el Manhattan Psychiatric Center en Wards Island y Holliswood Hospital en Queens.

Durante décadas, Nueva York ha reducido progresivamente su red de grandes hospitales psiquiátricos, optando por modelos de atención comunitaria.

Un informe del Manhattan Institute citado por el New York Post indica que el estado cuenta hoy con poco más de 9,200 camas psiquiátricas para pacientes internados, muy lejos del pico histórico de más de 90,000 camas que existían cuando estos centros absorbían cerca de un tercio del presupuesto estatal.

Aunque la administración Hochul comenzó a revertir parcialmente ese rumbo —con la incorporación neta de unas 1,000 camas desde su llegada al cargo—, los concejales consideran que el avance es insuficiente.

Un portavoz de la gobernadora indicó al New York Post que existen camas disponibles en el Manhattan Psychiatric Center y en Pilgrim State, y que se proyecta añadir 100 nuevas camas en Wards Island.

Sin embargo, el Caucus de Sentido Común insistió en quelas soluciones actuales no alcanzan para los casos más severos.

“Para muchas personas con enfermedades mentales graves, la vivienda de apoyo, las hospitalizaciones breves y los programas ambulatorios apenas ofrecen alivio”, subraya la carta citada por el diario. “Estas personas necesitan tratamiento intensivo y continuo que solo los hospitales psiquiátricos de larga estancia pueden proporcionar”.

Sigue leyendo:

• Presencia de enfermos mentales peligrosos en el Subway enciende la carrera por la alcaldía de NYC

• Hochul era más “obediente” que Cuomo: acusada “espía” china que trabajó en la gobernación de Nueva York

• 90% apoya recoger a enfermos mentales en Nueva York sin consentimiento como en 43 estados del país: encuesta