Hochul era más “obediente” que Cuomo: acusada “espía” china que trabajó en la gobernación de Nueva York

Linda Sun, ex alta funcionaria estatal de la gobernación de Nueva York actualmente en juicio por haber sido supuestamente una espía china, se jactó de que Kathy Hochul era “mucho más obediente” que Andrew Cuomo en 2021.

La ahora acusada se desempeñó como jefa adjunta de gabinete de la actual gobernadora Kathy Hochul y también trabajó en la administración de su predecesor, Andrew Cuomo desde 2012. Ninguno de estos políticos ha sido acusado de ningún delito en este caso.

Sun, de 42 años, habría convencido a Hochul, quien en ese momento era vicegobernadora de Cuomo, para que grabara un video del Año Nuevo Lunar promocionando el consulado chino en Nueva York cuando hizo el impactante comentario, según las pruebas presentadas en el juicio por corrupción de la ex asesora de la gobernación.

Los mensajes, hechos públicos el jueves tras ser presentados al jurado a principios de esta semana, muestran a Sun atribuyéndose el mérito de haber convencido a Hochul para que grabara el video para el Consulado chino, en el que deseaba a los espectadores “xin nian kuai le”, o Feliz Año Nuevo.

“Es mucho más obediente que el gobernador”, escribió la acusada a la funcionaria consular china Lihua Li en un mensaje del 25 de enero de 2021, mostrado a los jurados en el tribunal federal en Brooklyn. “La vicegobernadora me escucha más que el gobernador”, escribió Sun en otro mensaje minutos después, con un emoji de sonrisa tímida, enviado a Huang Ping, quien dirigía la oficina del consulado en ese momento.

Los funcionarios chinos habían pedido que Cuomo grabara el video, pero Sun les dijo que probablemente podría conseguir que Hochul participara en su lugar, según muestran los mensajes. “Déjenme preguntar, pero probablemente la vicegobernadora pueda hacerlo”, respondió Sun a Li, refiriéndose a Hochul, en uno de los mensajes mostrados en el tribunal.

“Eso también sería genial. Gracias”, respondió Li. Sun, que fue despedida del gobierno estatal en 2023 tras surgir las acusaciones, se ha declarado “no culpable“.

“Linda Sun fue contratada por la Oficina Ejecutiva hace más de una década y fue despedida de inmediato en 2023 después de que se encontraran pruebas de mala conducta”, dijo la portavoz de Hochul, Kara Cumoletti, al New York Post en un comunicado el jueves. “Nadie debería dar mucha credibilidad a las palabras de una persona que ha sido acusada de violar su responsabilidad con el estado y de mentir repetidamente para su propio beneficio”.

Los abogados de Sun han argumentado que su estrecha relación con el consulado chino era simplemente una parte normal y legal de sus funciones laborales. “Linda Sun hizo lo que le habían encargado. No cometió ningún delito al hacer su trabajo”, dijo su defensor, Jarrod Schaeffer, a los miembros del jurado al comienzo del juicio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Sun fue nombrada jefa adjunta de gabinete de Hochul en septiembre de 2021 y dejó el cargo en noviembre de 2022 para asumir como subcomisionada en el Departamento de Trabajo (DOL) de Nueva York. Fue despedida de allí en marzo de 2023 tras “pruebas de mala conducta”, según declaró un portavoz de Hochul en 2024.

Desde el año pasado Sun enfrenta cargos de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), fraude de visas, tráfico de extranjeros y conspiración para el lavado de dinero. Su esposo Chris Hu también será juzgado bajo cargos de conspiración para el blanqueo de dinero, fraude bancario y uso indebido de medios de identificación. Ambos se han declarado “no culpables”.

Cuando Sun fue acusada formalmente en septiembre del año pasado, los fiscales declararon que había eliminado referencias a Taiwán de las comunicaciones del estado Nueva York e impedido que funcionarios taiwaneses se reunieran con líderes estatales. En otra ocasión, al parecer Sun impidió que un mensaje de Año Nuevo Lunar incluyera referencias a la detención de uigures, un grupo minoritario, en campos estatales, según la acusación.

Los fiscales federales afirman que en un allanamiento en la casa de Sun se encontraron artículos de lujo como un reloj Rolex y un Ferrari Roma -auto deportivo con un precio base de más de $254,000 dólares-, producto de supuestos sobornos por impulsar clandestinamente la agenda del Partido Comunista Chino mientras trabajaba en la gobernación de Nueva York.

Los abogados defensores sostuvieron en los documentos presentados antes del juicio que los fiscales habían basado el caso en una interpretación novedosa de la Ley FARA, que establece que toda persona que trabaje para un gobierno extranjero debe registrarse ante el Departamento de Justicia (DOJ), explicó The New York Times.

El caso contra Sun y su esposo es uno de los muchos que los fiscales federales han presentado en los últimos años para combatir la influencia e infiltración encubiertas del gobierno chino en Estados Unidos, destacó CNN.

Sun, ciudadana estadounidense naturalizada nacida en China, trabajó en varias agencias estatales durante los mandatos de los gobernadores demócratas Hochul y Cuomo. Su esposo es un ciudadano estadounidense que dirigía numerosos negocios en Nueva York, incluyendo una empresa de exportación de mariscos, según la acusación.

Más tarde, en junio de este año, Sun y su esposo ​​también fueron acusados de recibir millones de dólares en comisiones ilegales de dos proveedores con contratos estatales para el suministro de equipo de protección durante la pandemia de COVID-19. La acusación alega que mintieron a funcionarios estatales de Nueva York al afirmar que el gobierno chino había recomendado a los dos proveedores.

Los fiscales alegaron que la pareja lavó dinero obtenido mediante la trama, comprando una casa de $4 millones de dólares en los suburbios de Nueva York, un condominio de $2 millones con vista al mar en Honolulu (Hawaii) y varios autos de lujo.

En enero de 2019, según los fiscales, Sun escribió a un funcionario del gobierno chino: «Valoro mucho mi relación con el consulado y he hecho mucho para que la relación entre el Estado y el consulado prospere durante mi tiempo con (Político-1). Ciertamente, he logrado cortar toda comunicación entre las oficinas económicas y culturales de Taiwán y el Estado. He rechazado todas las solicitudes de su oficina».

El funcionario chino respondió: «Lo sé y agradezco su ayuda», según la acusación. Y añadió: «Ahora que estamos en la sección política, usted es el enlace más importante entre (Político-1) y su equipo».

Según la descripción de la acusación, el “Político-1” se refiere al entonces gobernador Cuomo y para ese momento Hochul era su vicegobernadora.

En un caso similar, en diciembre de 2024 Chen Jinping, un ciudadano estadounidense de origen chino, se declaró culpable de cargos federales de ayudar al gobierno de ese país a establecer una “estación de policía” secreta e ilegal en Chinatown (NYC) para rastrear y acosar a disidentes.

Previamente en agosto de ese año Shujun Wang, veterano académico chino estadounidense, fue hallado culpable en Nueva York de utilizar su reputación como activista a favor de la democracia para recopilar información sobre disidentes y dársela al gobierno de su país natal.