Taxista ecuatoriano hallado muerto en Nueva York: misterio policial

Aurelio Zhunio Orbez, taxista ecuatoriano de 66 años reportado desaparecido en Connecticut, fue hallado muerto en un embalse en el norte del estado de Nueva York.

Según la policía, Zhunio Orbez fue asesinado y arrojado al agua. El Departamento de Policía de Danbury (Connecticut) lo reportó desaparecido el 1 de diciembre y fue encontrado el domingo 7 por un pescador flotando en el embalse Croton Falls (NY), según informó el alguacil del condado Putnam de Nueva York.

“Tras una autopsia, la Oficina del Forense del Condado Putnam dictaminó que la muerte fue un homicidio“, declaró el alguacil en un comunicado, citado por New York Post. “Se está llevando a cabo una investigación criminal exhaustiva”.

La policía también emitió una alerta por el taxi de Zhunio Orbez, una Toyota Sienna negra, que fue robada. El auto tiene escrito ORBESTAXI.COM en la parte trasera, junto con la inscripción “V89” a la izquierda y un letrero blanco de taxi en el techo, detalló ABC News.

La policía de Danbury informó en Facebook que Zhunio Orbez fue visto por última vez alrededor de las 11:30 p.m. del 1 de diciembre en la estación de Metro-North de Brewster (Nueva York), mientras trabajaba como conductor de un vehículo de alquiler.

“Mi tío era un padre, hermano, tío y amigo dedicado”, escribió Isabel Alvarado, sobrina del fallecido, en una página de Gofundme.com para recaudar fondos para su familia. “Era muy querido en su comunidad y también en otras comunidades. Como taxista local forjó fuertes vínculos con las personas a las que servía, y muchos llegaron a apreciar su amabilidad, generosidad y arduo trabajo”.

“Lamentablemente, hay personas en este mundo que se aprovechan de los más vulnerables, y ahora nuestra familia enfrenta una pérdida irreparable”, agregó.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Si tiene alguna información sobre su paradero comuníquese con el detective Kupchok al 203-797-2168; o a la línea principal de la Oficina de Detectives al 203-797-4662.

En un caso similar, en abril de este año Rohail Khalid, detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue despojado de su arma y escudo y asignado a tareas modificadas tras ser vinculado judicialmente con el homicidio de un taxista ocurrido en 2005 en Connecticut en el que estuvieron involucrados dos amigos suyos de la infancia.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.