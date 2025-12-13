Adal Ramones habla de las críticas en La Granja VIP: “El que tiene el trabajo soy yo”

Adal Ramones es el presentador del reality show “La Granja VIP” y en esta primera temporada ha sido inevitable cometer errores que a través de las redes sociales han criticado, y es que han puesto el tema en juicio del trabajo que viene realizando el mexicano a sus 64 años.

“No me engancho con lo que la gente pueda decir de La Granja, desde hace muchos años no veo comentarios en las redes sociales, mi oficina es la que contesta, a mí jamás me verás respondiendo”, contó en exclusiva a TVyNovelas.

Ramones destacó que la audiencia muchas veces puede ser muy dura con sus comentarios, tal es el caso de firmas en las que han gastado una elevada suma de dinero y aun así no triunfan porque las personas se encargan de crear una visión negativa para que no la vean: “Realmente, nuestro trabajo está sujeto a críticas… hay películas que cuestan millones de dólares y fracasan porque la gente dice: ‘No vayan a verla’. Entonces, siempre habrá público que haga esos comentarios”, añadió durante la conversación.

Adal Ramones tiene una amplia trayectoria profesional y en la entrevista explicó que hace muchísimo tiempo se puso una coraza para que todas esas malas energías de aquellos que no están de acuerdo con su labor no le afecten porque, más allá de lo que le puedan decir, aseguró de que disfruta todo lo que hace.

“Yo hace miles de años me creé la piel de cocodrilo, o sea, tengo la piel gruesa… no me roba la energía, porque al final, el que tiene el trabajo soy yo, el que lo disfruta soy yo, el que lleva a mis hijos de vacaciones soy yo, el que va con mi mujer soy yo, el que paga las medicinas soy yo, y eso me lo da un trabajo honesto y honrado“, dijo sobre sus funciones profesionales.

El mexicano detalló que hace mucho tiempo que no se detiene a leer las opiniones del resto porque, de cierta forma, termina afectando, ya que hay expresiones que suelen ser muy duras: “Yo dejé de ver los comentarios porque, además de los malos, también hay muchísimos buenos, y esos te pueden hacer crecer; se vuelve dañino cuando te la crees”.

