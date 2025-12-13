Alexis Ayala revela su descontento por el sueldo de “La Casa de los Famosos México”

Alexis Ayala habló sobre su participación en “La Casa de los Famosos México”, la cual terminó, sin duda, siendo una temporada bastante controversial por el comportamiento de algunos de los participantes. Sin embargo, en esta ocasión, él empezó a abordar el tema económico, y es que, desde su percepción, por todas las semanas que estuvo encerrado, no recibió lo justo.

El también conductor de televisión menciona que no le pareció ideal lo que le pagaron en el programa, dado que considera que el monto debió haber sido mayor a lo que recibía semanalmente. Sin embargo, no quiso revelar el monto exacto de lo que recibía por la empresa: “A mí no me pagaron como hubiera querido“, dijo a Mara Patricia Castañeda.

Ayala aprovechó para destacar que era la misma cantidad de dinero que le cancelan por haber grabado una telenovela, de manera que manifestó su rechazo contundente, ya que considera que debió haber recibido más, porque no se movía del lugar porque eran parte de las reglas que ya estaban establecidas en la participación de cada uno. Sin embargo, no negó que, de su parte, requería el dinero y no tuvo mayor opción que aceptar el convenio y firmar el contrato.

“Yo gané lo mismo que gano en una novela y lo saben. Era para que yo ganara el doble de lo que gano en una novela porque estaba 24/7. Pero había una gran necesidad de mi parte, y la necesidad se huele y la gente usa esas cosas”, explicó a la periodista.

Alexis Ayala, a pesar de todas las controversias que se registraron, agradeció por la experiencia que tuvo gracias a su participación en la tercera temporada de este reality show. Por ello, destacó que le dieron un giro inesperado, ya que en 2023 y 2024 dejaron a más de uno marcado, aunque no pudo negar que llegó a escuchar de muchas personas que les pareció predecible, pero para él no fue así.

“Fue una casa muy dulce. Si te fijas, la primera fue muy novedosa, la segunda fue violenta en cierto sentido, pero la nuestra fue muy dulce en muchos momentos y, por eso, dicen que hasta aburrida y predecible, pero la vida a veces es así”, añadió.

