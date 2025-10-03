Alexis Ayala responde a las acusaciones de agresión de Paty Díaz: “Quedó atrás”

El último eliminado de “La Casa de los Famosos México” fue Alexis Ayala. Sin embargo, en esta oportunidad no ocupa los principales titulares del mundo del entretenimiento por esa razón, sino por las declaraciones que hizo su ex, Paty Díaz. Por ello, aprovechó para aclarar la polémica tras haber asegurado que fue agredida por él.

“Hace rato me comentaron algo, pero te voy a decir algo: para mí, lo que está atrás, se quedó atrás. Yo estoy viviendo hoy ‘La Casa de los Famosos ‘, yo tengo una vida donde veo hacia adelante. Mi ahora va con mi familia, con mi esposa, con mis hijas”, dijo en “Vaya Vaya TV”, canal de YouTube.

Quien parecía ser uno de los favoritos de este reality show no quiso ahondar en las declaraciones que hizo de manera repentina días atrás a través de sus redes sociales, pues ella grabó un video donde acusó al actor. Aunque no es la primera vez, no se entiende la razón por la cual ella volvió a hablar de esto tras el encierro en el que él permanecía.

“La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés”, dijo Ayala sobre el video que ella compartió, del cual no ve la necesidad de vivir en algo que pasó hace tanto tiempo.

La actriz comentó que supuestamente Alexis de manera constante la ofendía, la agredía y habría hecho el intento de pegarle. Sin embargo, lo que más llamó la atención de todas sus declaraciones fue que aparentemente él la habría amenazado con acabar con su vida y con la de su hijo, pues ella relató que aparentemente el galán de reconocidas telenovelas iba a prender fuego al lugar donde ella estaba junto a su pequeño. Recordemos que ellos tuvieron una relación sentimental hace 20 años.

Las declaraciones de Paty, después de tanto tiempo, no quedan claras, mientras que la esposa de Ayala aprovechó para defender que se encuentra en una relación estable y agradecida por todo lo que vive con su esposo: “Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'”.

Sigue leyendo:

· Padre de Itatí Cantoral no le permitió casarse con Alexis Ayala

· Sergio Mayer y Alexis Ayala hablan de todo lo que hubo detrás de “Sólo para Mujeres” en el documental de ViX

· Conoce el lugar donde Alexis Ayala y Cinthia Aparicio celebraron su boda