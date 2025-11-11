Alexis Ayala responde a Ninel Conde por compararlo con el incidente de Miss México

Ninel Conde reaccionó a la situación que vivió Fátima Bosch, Miss México, luego de que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la ofendiera delante de todos en un evento y la modelo le respondió. Además, la actriz comparó la circunstancia con lo que vivieron algunas conocidas durante la tercera temporada de un reality show, supuestamente con Alexis Ayala y él reaccionó.

La mexicana estaba haciendo referencia a “La Casa de los Famosos México” y dijo que uno de los participantes habría hecho lo mismo con dos mujeres durante su participación en la competencia: “Lo mismo que hizo Alexis (Ayala) con Priscila (Valverde) y Mariana (Botas). Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”, expresó en una transmisión en vivo de TikTok.

Alexis Ayala, quien a través de la misma plataforma decidió enviarle un mensaje a Ninel, expresó que ella es libre de pensar a su manera y que depende de cada persona siempre se conocerá una versión completamente distinta, dado que la postura de todos no es la misma, y eso lo comprende. Por ello, no pretende faltarle el respeto y menos alterarse por dichas acusaciones que surgieron en su contra.

“Ya lo vi. Miren, todos tienen su opinión; cada quien vivió las cosas a su manera, cada uno tiene su verdad… y también está la verdad que el público percibe. La realidad es que todos lo vivimos diferente”, le respondió a sus seguidores que le estaban preguntando por lo ocurrido.

Ayala explicó que no pretende quedarse con cosas del pasado y que seguirá avanzando, pero recomendó que sean felices, dado que no siente algún tipo de interés por tener conexión con aquello que pueda parecer perjudicial, mientras que le dará paso a su vida todo lo bueno.

“Yo, hacia adelante, les deseo lo mejor a todos, que vivan felices y con alegría. No me interesan los vínculos nocivos, no los quiero en mi vida. Necesito relaciones sanas y positivas que me inspiren a dar lo mejor de mí. Estos lives me motivan a seguir adelante y a mostrar mi mejor versión. Agradezco mucho todo lo que me escriben”, manifestó en su perfil de TikTok.

