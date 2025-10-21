Ana Brenda Contreras aclara rumores sobre Alexis Ayala y Paty Díaz tras 20 años

Ana Brenda Contreras sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y, entre las preguntas que se registraron, una de ellas fue cuál era su postura tras las declaraciones que dio la actriz Paty Díaz sobre la relación que tuvo con Alexis Ayala, dado que también se insinuó que ella presuntamente habría sido la tercera en discordia.

Contreras fue directa al responder que no tenía nada que decir al respecto, ya que no tenía nada que ver con esa situación, pero sí dejó claro que ella no fue quien acabó con la relación entre Ayala y Díaz, y recalcó que desde aquel entonces han transcurrido dos décadas. Por lo cual, no ve prudente manchar la imagen de una persona sin pruebas.

“No tengo ninguna opinión, no es mi historia, no es el caso, no es verdad; hace veinte años se dijo. Te repito, pero me parece grave decir cosas en redes sociales; de verdad, si van a hacer denuncias, que sean reales, no inciten al odio ni manchen nombres. Yo todo lo hablo, no tengo pelos en la lengua, yo duermo tranquila todas las noches, pero no es mi historia, no tengo nada que comentar en esto”.

Ana Brenda dijo que hacia él no existe nada más que admiración y espera que siga disfrutando mucho de la vibra con la cual quedó tras su salida de un reciente reality show. Y recuerda lo que vivieron de forma cariñosa: “Es su momento, que brille, que disfrute, no hay nada más que respeto. Esta siempre fue una historia muy positiva, muy bonita; lo respeto mucho y respeto a su esposa”.

Paty Díaz, hace varias semanas, colgó un video donde hizo fuertes declaraciones en contra de Alexis Ayala, donde no solo lo tildó de haberse comportado con ella de manera supuestamente agresiva, sino también de presuntamente haberle sido infiel mientras estaba grabando una telenovela y, posteriormente, al finalizar su vínculo con ella, inició otro con Ana Brenda.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, reveló Díaz.

