El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 13 de diciembre

¿Cómo vestirte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 1% durante el día y del 86% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 36% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:11 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:29 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con alguna precipitación aislada. Las probabilidades de lluvia serán de 78% por la mañana, 2% por la tarde y 78% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.