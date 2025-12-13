Cómo desinfectar tus tuppers y termos para evitar hongos y bacterias

Es muy común olvidar la comida en el tupper o dejar el termo con agua estancada. Aunque parezcan descuidos menores, ambos escenarios presentan un riesgo real de proliferación de hongos y bacterias que pueden derivar en intoxicaciones alimentarias y otras enfermedades. Desinfectar estos utensilios no es complicado, pero requiere seguir unos pasos cruciales para garantizar su higiene total.

El proceso de desinfección es simple, pero tiene pasos cruciales que no debemos saltarnos. La ingeniera en alimentos Montse Meléndez explica detalladamente el proceso para no solo librar los recipientes de hongos, sino también para mantener la cocina sin riesgos de contaminación cruzada.

Lo primero que se debe hacer es retirar los restos de comida dañados, sobre todo si ya presentan moho. Para evitar que esta contaminación se propague al resto de la basura o que los recolectores se enfermen al manipularla, lo ideal es botarlos en una bolsa aparte.

Luego, simplemente enjuaga el recipiente con agua. Es preferible que este lavado inicial se realice lejos de otros utensilios de cocina para evitar que se contaminen.

Desinfección profunda con solo dos ingredientes

¿Sabías que tus recipientes pueden ser un foco de gérmenes? Conoce la mezcla secreta de cloro que los expertos usan para una higiene impecable. Crédito: Shutterstock

Una vez que se retiran los restos y se enjuaga el recipiente, debes preparar una solución desinfectante con cloro: solo se necesita 10 gotitas por cada litro de agua que se use.

Se agrega esta solución al termo o tupper y se deja actuar durante unos 15 minutos. Este tiempo es esencial para garantizar una desinfección efectiva. Después, se enjuaga bien y se lava como de costumbre.

En el caso de los termos, la experta recomienda invertir en cepillos especiales para frotar el interior. Como ella explica: “No basta con echar jabón y agitar; hay que tallar de verdad para asegurar que no quede ninguna película o resto”.

Finalmente, llegamos al paso más olvidado, pero fundamental: deja escurrir muy bien. Es imprescindible que el termo o tupper esté completamente seco antes de ponerle la tapa y guardarlo, ya que la humedad residual puede favorecer el crecimiento de gérmenes.

Sigue estos sencillos pasos para asegurar la seguridad alimentaria de en la cocina y evitar contaminación de los alimentos.

