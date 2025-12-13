Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 12 de diciembre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 12 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 12 de diciembre

Los números ganadores son: 01 02 07 17 25 29 31 35 36 44 47 48 54 62 64 66 72 74 76 78

Números ganadores de Numbers del viernes 12 de diciembre

Combinación mediodía: 01 02 02

Combinación noche: 08 06 05

Números ganadores de Win 4 del viernes 12 de diciembre

Combinación mediodía: 00 05 05 04

Combinación noche: 00 01 07 05

Números ganadores de Take 5 del viernes 12 de diciembre

Combinación mediodía: 02 11 12 30 39

Combinación noche: 09 28 31 35 36

Números ganadores de Cash4Life del viernes 12 de diciembre

Los números ganadores son: 10 44 48 49 53

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Estrategias para elegir tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es utilizar un enfoque estadístico, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería