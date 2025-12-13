Mueren dos militares y un intérprete estadounidenses en una “emboscada de ISIS” en Siria, según el Comando Central

Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron este sábado en una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria”, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

El CENTCOM informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.

Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en X.

Today in Palmyra, Syria, two United States Army soldiers and one civilian U.S. interpreter were killed, and three were wounded.



The attack occurred as the soldiers were conducting a key leader engagement. Their mission was in support of on-going counter-ISIS / counter-terrorism… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) December 13, 2025

Ante la noticia, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth escribió en su cuenta de X: “Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”.

The savage who perpetrated this attack was killed by partner forces.



Let it be known, if you target Americans — anywhere in the world — you will spend the rest of your brief, anxious life knowing the United States will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. https://t.co/P7D9NrWpAL — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 13, 2025

