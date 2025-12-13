Mueren dos militares y un intérprete estadounidenses en una “emboscada de ISIS” en Siria, según el Comando Central
Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, dijo que el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales
Dos militares y un intérprete civil estadounidenses murieron este sábado en una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria”, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
El CENTCOM informó de que otros tres militares resultaron heridos y que el atacante fue abatido.
Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.
“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en X.
Ante la noticia, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth escribió en su cuenta de X: “Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad”.
Sigue leyendo:
- Milicias proiraníes de Irak reivindican ataque que mató a tres soldados estadounidenses en Siria frontera con Jordania
- Dos soldados estadounidenses mueren y 12 más resultan heridos en trágico accidente en un área de entrenamiento en Alaska
- Tres marines de Estados Unidos mueren tras estrellarse su avión en Australia 20 de sus ocupantes resultaron heridos