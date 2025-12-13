Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 13 de diciembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 13 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de -6ºF (-21ºC) de máxima y -6ºF (-21ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 78 durante el día y del 7 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:10 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:20 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos despejados. Se estima que la temperatura máxima sea de 10 grados Fahrenheit (-12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 5 (-15ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima