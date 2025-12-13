Turista apuñalada en baño de Macy’s estaba cambiando pañal de su bebé; sospechosa salió de psiquiátrico en Nueva York

Kerri Aherne quedó detenida sin derecho a fianza tras comparecer ante el tribunal ayer como sospechosa de haber apuñalado a una turista de California que estaba cambiando el pañal de su bebé en un baño de la famosa tienda Macy’s de Nueva York.

El ataque provocó que la bebé de 10 meses cayera al suelo, pero milagrosamente no resultó herida. La víctima logró someter a Aherne con la ayuda del padre de la niña, y posteriormente fue retenido por el personal de seguridad de la tienda.

Las autoridades informaron que la sospechosa de 43 años había sido dada de alta de una unidad psiquiátrica de Manhattan la mañana del ataque, donde había estado internada durante más de un año. El incidente ocurrió el jueves poco antes de las 3 p.m. en plena temporada de compras navideñas en el 7mo piso del Macy’s en Herald Square, una de las tiendas por departamento más grandes del mundo.

La víctima no identificada de 38 años sufrió heridas en la espalda y el brazo y fue trasladada al Bellevue Hospital. Su pareja declaró a ABC News ayer que ella se estaba recuperando y mejorando. Ambos trabajan para el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Aherne declaró a las autoridades que unas voces en su cabeza le decían que matara a alguien o la matarían a ella, por lo que compró un cuchillo en Macy’s y realizó el ataque al azar. Los fiscales indicaron que Aherne había sido arrestada en 2018 en Massachusetts por publicar en Facebook que quería matar a la senadora Elizabeth Warren.

Salió de Massachusetts en 2024, mientras se encontraba de permiso temporal del hospital, y supuestamente dijo que ya no podía tolerar los hospitales y que prefería estar en prisión. Ahora Aherne fue acusada de intento de homicidio en relación con el ataque del jueves, que aparentemente sucedió sin provocación. Le dijo al juez que ordenó su detención sin fianza que “no quiere ir a otro hospital porque no la ayudaron”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Un portavoz de Macy’s emitió un comunicado diciendo: “Estamos profundamente entristecidos por el incidente ocurrido hoy, ya que la seguridad de nuestros clientes y trabajadores es nuestra máxima prioridad. Cualquier pregunta adicional será remitida a las autoridades locales”.

El crimen de ayer sucedió fue el segundo ataque dentro de la icónica tienda departamental de la ciudad de Nueva York en el último mes. El 19 de noviembre un hombre de 71 años estaba de compras con su familia cuando Donna Francis, de 65 años, se le acercó por detrás y lo golpeó en la cabeza cuatro veces con un objeto, que se cree era un teléfono celular, informó entonces NYPD, recordó CBS News.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.