John Cena se retiró de WWE tras 23 años

23 años de carrera se terminaron la noche del pasado sábado en el Saturday Night’s Main Event celebrado en el Capital One Arena de Washington D. C. John Cena dijo adiós al wrestling y a la WWE perdiendo su combate contra Gunther.

Cena enfrentó a Gunther, ganador del torneo The Last Time is Now, diseñado para elegir al último rival de quien fue 17 veces campeón mundial.

El público estalló en ovaciones al ver entrar a Cena con su icónica camiseta verde y la gorra ajustada, mientras resonaba su tema “The Time is Now”.

Tras un duelo intenso, que no defraudó a los presentes, Gunther se impuso con su estilo. Como si de un paso de antorcha se tratase, Cena cerró su carrera con una derrota ante la cara de una de las nuevas generaciones.

Tras el combate, el ring se llenó de leyendas y superestrellas: The Undertaker, Shawn Michaels, Kurt Angle y otros íconos se unieron para rendirle homenaje.

Cena, visiblemente emocionado, agradeció al público con su lema eterno: “Never Give Up”. Los fans respondieron con cánticos de “Thank you, Cena”.

Cena había anunciado su retiro en 2024, iniciando una gira de despedida con combates frente a figuras como Cody Rhodes, CM Punk y Sami Zayn.

Desde WWE se organizó el torneo The Last Time is Now para definir a su último rival, que terminó siendo Gunther (Walter Hahn).

Su retiro no significa adiós definitivo, ya que Cena firmó un contrato como embajador de WWE por cinco años, asegurando su presencia en la compañía. Aunque no aparecerá de forma constante como antes, estará en algunos eventos.

Cena llegó a la WWE en 2002 debutando contra Kurt Angle. Rápidamente, fue escalando y terminó forjando una carrera de 17 títulos mundiales y un personaje que trascendió al cine y la cultura pop.



