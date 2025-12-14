Por qué Walmart no acepta que pagues con Apple Pay

Aunque Walmart es uno de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos, en sus tiendas no es posible pagar con Apple Pay ni con otros sistemas de pago sin contacto basados en NFC, como Google Pay.

Esta decisión, que suele sorprender a muchos clientes, no es reciente ni accidental: la empresa ha dejado claro que no planea cambiarla en el corto plazo.

La ausencia del sistema ‘tap to pay’ puede resultar frustrante para compradores que olvidaron su tarjeta o efectivo, así como para personas jóvenes acostumbradas a pagar desde el celular.

Sin embargo, Walmart ha mantenido una postura firme y ha optado por impulsar su propia tecnología de pago sin contacto en lugar de adoptar plataformas externas.

Actualmente, la cadena promueve el uso de Walmart Pay, una función integrada en su aplicación móvil que permite pagar en caja sin necesidad de tarjeta física.

Además, la app incluye la herramienta Scan and Go, que permite a los miembros de Walmart Plus y Sam’s Club escanear sus productos y evitar pasar por la fila de cajas, según reportó Business Insider.

Aun así, muchos clientes desconocen esta política y se sorprenden al descubrir que Apple Pay no es aceptado.

Detrás de esta decisión hay más de un motivo. El primero es el costo. Walmart opera alrededor de 5,200 tiendas en Estados Unidos, cada una con múltiples cajas registradoras.

Para aceptar pagos NFC, la empresa tendría que actualizar el hardware en todas sus sucursales, lo que implicaría una inversión considerable y posibles interrupciones operativas.

Al contar con un sistema propio, la compañía evita ese gasto y mantiene el control total de su infraestructura.

El segundo factor clave es la recopilación de datos.

Los pagos realizados a través de Apple Pay suelen anonimizar la información de la tarjeta, lo que dificulta vincular una compra específica con un cliente concreto.

Walmart considera fundamental asociar hábitos de consumo con usuarios para poder ofrecer promociones, recomendaciones y ofertas personalizadas.

Sin ese acceso a los datos de compra, la empresa no podría desarrollar estrategias comerciales basadas en el comportamiento del consumidor.

Aunque el pago sin contacto es cada vez más popular entre ciertos grupos de edad, Walmart no parece dispuesto a adoptar Apple Pay en el futuro inmediato.

La compañía continúa apostando por su propio ecosistema digital, priorizando el control de costos y la gestión de información sobre la conveniencia de integrar plataformas externas.

Sigue leyendo:

– Walmart vende 5 artículos para Navidad útiles y por menos de $40

– Walmart tiene 5 ofertas navideñas imperdibles para la clase media

– Walmart remata perfume Versace para las fiestas navideñas: de $96 a $55