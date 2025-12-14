Sabor cubano en Nueva York: Fernando Mendoza conquista Trofeo Heisman como mejor de la NCAA

El Jazz at Appel Room del Lincoln Center, en Nueva York, fue testigo de un hecho histórico el pasado sábado por la noche. Fernando Mendoza se convirtió en el primer jugador de origen cubano en la historia que gana el Trofeo Heisman.

El quarterback también fue el primer miembro de Indiana Hoosiers que recibe el galardón. Mendoza, que era claro favorito para quedarse con la distinción, superó a Diego Pavia de los Vanderbilt Commodores, Julian Sayin de los Ohio State Buckeyes y Jeremiyah Love del Notre Dame Fighting Irish.

Mendoza guio y lideró a Indiana Hoosiers por primera vez al N° 1 del College Football Playoff luego de lanzar para 2,980 yardas y 33 pases de touchdown, la cifra más alta de la nación.

Fernando Mendoza y su discurso viral tras ganar el Heisman

En la gala, regaló un emotivo discurso que resaltó por su humildad, innumerables agradecimientos y la dedicatoria a su mamá, su papá y el recuerdo a sus raíces cubanas, hablando en español para acordarse de sus abuelos.

“A mis linieros, que me protegieron, todos los receptores y alas cerradas que me hicieron ver bien, a todos los corredores que pelearon por más yardas y nuestra defensiva que nos dio ese corazón y más segundas oportunidades de las que definitivamente merecíamos, este trofeo podrá tener mi nombre escrito, pero les pertenece a todos ustedes, pertenece por primera vez a Bloomington (sede de la Universidad de Indiana), declaró.

Mendoza incluyó en su discurso agradecimientos para sus padres y hermanos, incluyendo Alberto, que es el quarterback suplente de Indiana que lo reemplazó durante el partido contra Ohio State.

“Mamá, este es tu trofeo, siempre has sido mi mayor fan, eres mi luz, eres mi razón, mi mayor apoyo, tu sacrificio es valentía (…) me enseñaste que la fortaleza no tiene por qué ser ruidosa, puede ser silenciosa y fuerte, es elegir la esperanza, creer en ti cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo, juntos estamos escribiendo lo que la gente cree que es posible”, dijo.

“Papá, gracias por hacerme tocar la tierra, por hacerme responsable cuando las cosas eran difíciles, me recordó que el talento no significa nada sin disciplina y constancia. Estoy aprendiendo a convertirme en un hombre y tú eres el ejemplo del compromiso, nos apoyaste cuando más lo necesitábamos”, añadió.

Posteriormente, Mendoza no se olvidó de sus raíces y habló en español para recordar sus orígenes y honrar a sus abuelos. “Por el amor y sacrificio de mis padres y abuelos, los quiero mucho, de todo mi corazón”, indicó.

El Trofeo Heisman es el premio más prestigioso del fútbol americano universitario en Estados Unidos. Desde 1935 se otorga cada diciembre en Nueva York al “Jugador Más Destacado de la NCAA”.

Trofeo Heisman en Nueva York. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez / AP.

Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde hoy es la gran figura.



