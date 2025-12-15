15 dulces en Walmart para decorar tu mesa en Navidad y por menos de $10
Te mostramos opciones de dulces navideños en Walmart por menos de $10 para decorar tu mesa y compartir en familia sin gastar de más
La mesa navideña no solo se luce con platos tradicionales y mantelería especial: los dulces también juegan un papel clave en la decoración y en el ambiente festivo. Por tales motivos, Walmart mantiene activo un catálogo imperdible y por menos de $10 dólares.
Colocados en bowls, frascos de vidrio o pequeños recipientes temáticos, los caramelos y chocolates aportan color, aroma y un toque cálido que invita a compartir en familia.
Te compartimos una lista de productos que vende Walmart: consulta el precio y la descripción para que conozcas el tipo de dulce que deseas llevar a la mesa.
15 dulces económicos para decorar y compartir en Navidad
- Hershey Caramelo Christmas de Chocolate Surtido Bolsa Variada 18.9 oz
Surtido de chocolates con formas y envoltorios navideños, ideal para colocar en recipientes grandes y compartir. – Precio: $9.94
- Caramelo Navideño de Árboles de Mantequilla de Maní Tamaño Snack de Chocolate con Leche 9.6 oz – Marca Reese’s
Clásicos árboles rellenos de mantequilla de maní, perfectos para una mesa temática – Precio: $4.97
- Bastón de Caramelo Navideño Original Tubo 2.6 oz – Marca Skittles
Presentación en forma de bastón, con colores vivos que aportan contraste a la decoración. – Precio: $2.50
- Kisses Caramelo Navideño de Chocolate con Leche Bolsa 10.1 oz – Marca Hershey’s
Chocolates envueltos con diseño festivo, fáciles de repartir o exhibir. – Precio: $4.97
- Gomitas Formas Navideñas Calcetines Bolsa 2 oz – Marca Life Savers
Gomitas con figuras alusivas a la temporada, pensadas para mesas infantiles. – Precio: $1.24
- Chocolate Amargo Hamburguesas de Menta Copos de Nieve Bolsa 9.6 oz – Marca York
Combinación de chocolate oscuro y menta con envoltorios de copos de nieve. – Precio: $4.97
- Peppermint Christmas Nougats Sabor Mezclado Bolsa 11 oz – Marca Brach’s
Caramelos suaves envueltos individualmente, ideales para frascos decorativos. – Precio: $4.32
- Frosty Gummy Clusters Caramelos Rojos y Verdes Bolsa 3 oz – Marca NERDS
Gomitas con colores clásicos de Navidad para centros de mesa pequeños. – Precio: $2.12
- Holiday Palitos de Menta Suave para Chocolate Caliente Bolsa 5 oz – Marca Brach’s
Palitos pensados para bebidas calientes, funcionales y decorativos. – Precio: $1.24
- Caramelo de Piruleta Navideña 0.5 oz – Marca Push Pop
Piruleta individual que funciona como detalle decorativo o regalo. – Precio: $2.00
- Kisses Grinch Caramelo Navideño de Chocolate con Leche Bolsa 9.5 oz – Marca Hershey’s
Edición temática inspirada en el Grinch, ideal para mesas con personajes. – Precio: $4.97
- Caramelos de Chocolate Rellenos de Caramelo Bolsa 10.1 oz – Marca Rolo
Clásicos chocolates envueltos en tonos festivos para compartir. – Precio: $4.97
- Snowmen de Corteza de Menta Bolsa 4 oz – Marca Ghirardelli
Figuras de muñecos de nieve con sabor a menta, pensadas para una mesa elegante. – Precio: $5.96
- Caramelos Navideños Merry Mix Caja 5 oz – Marca SweeTARTS
Mezcla de sabores con presentación tipo teatro, fácil de integrar en la decoración. – Precio: $1.34
- Caramelo Navideño Santas Tamaño Snack de Chocolate con Leche Bolsa 9 oz – Marca Hershey’s
Chocolates con forma de Santa Claus, ideales para cerrar la mesa con un toque clásico. – Precio: $4.97