15 dulces en Walmart para decorar tu mesa en Navidad y por menos de $10

Te mostramos opciones de dulces navideños en Walmart por menos de $10 para decorar tu mesa y compartir en familia sin gastar de más

Desde caramelos clásicos de menta, hasta chocolates con rellenos deliciosos, Walmart vende todo tipo de dulces para Navidad.

Por  Alberto Daniel Barboza

La mesa navideña no solo se luce con platos tradicionales y mantelería especial: los dulces también juegan un papel clave en la decoración y en el ambiente festivo. Por tales motivos, Walmart mantiene activo un catálogo imperdible y por menos de $10 dólares.

Colocados en bowls, frascos de vidrio o pequeños recipientes temáticos, los caramelos y chocolates aportan color, aroma y un toque cálido que invita a compartir en familia.

Te compartimos una lista de productos que vende Walmart: consulta el precio y la descripción para que conozcas el tipo de dulce que deseas llevar a la mesa.

15 dulces económicos para decorar y compartir en Navidad

  • Hershey Caramelo Christmas de Chocolate Surtido Bolsa Variada 18.9 oz

Surtido de chocolates con formas y envoltorios navideños, ideal para colocar en recipientes grandes y compartir. – Precio: $9.94

  • Caramelo Navideño de Árboles de Mantequilla de Maní Tamaño Snack de Chocolate con Leche 9.6 oz – Marca Reese’s

Clásicos árboles rellenos de mantequilla de maní, perfectos para una mesa temática – Precio: $4.97

  • Bastón de Caramelo Navideño Original Tubo 2.6 oz – Marca Skittles

Presentación en forma de bastón, con colores vivos que aportan contraste a la decoración. – Precio: $2.50

  • Kisses Caramelo Navideño de Chocolate con Leche Bolsa 10.1 oz – Marca Hershey’s

Chocolates envueltos con diseño festivo, fáciles de repartir o exhibir. – Precio: $4.97

  • Gomitas Formas Navideñas Calcetines Bolsa 2 oz – Marca Life Savers

Gomitas con figuras alusivas a la temporada, pensadas para mesas infantiles. – Precio: $1.24

  • Chocolate Amargo Hamburguesas de Menta Copos de Nieve Bolsa 9.6 oz – Marca York

Combinación de chocolate oscuro y menta con envoltorios de copos de nieve. – Precio: $4.97

  • Peppermint Christmas Nougats Sabor Mezclado Bolsa 11 oz – Marca Brach’s

Caramelos suaves envueltos individualmente, ideales para frascos decorativos. – Precio: $4.32

  • Frosty Gummy Clusters Caramelos Rojos y Verdes Bolsa 3 oz – Marca NERDS

Gomitas con colores clásicos de Navidad para centros de mesa pequeños. – Precio: $2.12

  • Holiday Palitos de Menta Suave para Chocolate Caliente Bolsa 5 oz – Marca Brach’s

Palitos pensados para bebidas calientes, funcionales y decorativos. – Precio: $1.24

  • Caramelo de Piruleta Navideña 0.5 oz – Marca Push Pop

Piruleta individual que funciona como detalle decorativo o regalo. – Precio: $2.00

  • Kisses Grinch Caramelo Navideño de Chocolate con Leche Bolsa 9.5 oz – Marca Hershey’s

Edición temática inspirada en el Grinch, ideal para mesas con personajes. – Precio: $4.97

  • Caramelos de Chocolate Rellenos de Caramelo Bolsa 10.1 oz – Marca Rolo

Clásicos chocolates envueltos en tonos festivos para compartir. – Precio: $4.97

  • Snowmen de Corteza de Menta Bolsa 4 oz – Marca Ghirardelli

Figuras de muñecos de nieve con sabor a menta, pensadas para una mesa elegante. – Precio: $5.96

  • Caramelos Navideños Merry Mix Caja 5 oz – Marca SweeTARTS

Mezcla de sabores con presentación tipo teatro, fácil de integrar en la decoración. – Precio: $1.34

  • Caramelo Navideño Santas Tamaño Snack de Chocolate con Leche Bolsa 9 oz – Marca Hershey’s

Chocolates con forma de Santa Claus, ideales para cerrar la mesa con un toque clásico. – Precio: $4.97

