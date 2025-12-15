ChatGPT lanzó un nuevo plan a $4: sus funciones y diferencias con la suscripción de $20

OpenAI amplió la oferta de ChatGPT con el lanzamiento de ChatGPT Go, un nuevo plan de suscripción de bajo costo que tiene un precio de $4 al mes.

Esta opción, que incluye todas herramientas gratuitas ya disponibles, busca acercar las funciones más utilizadas de la plataforma a usuarios que necesitan más capacidades que el plan gratuito, pero que no requieren la suscripción completa de $20.

El acceso al plan Go se está habilitando de manera gradual en los países que cumplen con los requisitos. Por ello, algunos usuarios pueden no verlo de inmediato dentro de sus opciones y deberán volver a revisarlo más adelante.

Funciones principales de ChatGPT Go

ChatGPT Go es una alternativa pensada para estudiantes, creadores de contenido, trabajadores independientes y usuarios frecuentes que ya superaron las limitaciones del plan gratuito, pero no necesitan el máximo nivel de uso que ofrece la versión más cara.

El plan suma accesos ampliados a varias de las herramientas más demandadas dentro de ChatGPT, manteniendo un precio considerablemente más bajo que la suscripción estándar.

Entre las características más destacadas de ChatGPT Go se encuentran:

Acceso ampliado a GPT-5 : permite un mayor uso del modelo principal de OpenAI, lo que se traduce en más consultas y respuestas sin llegar tan rápido a los límites.

: permite un mayor uso del modelo principal de OpenAI, lo que se traduce en más consultas y respuestas sin llegar tan rápido a los límites. Generación de imágenes con mayor capacidad : los usuarios pueden crear más imágenes tanto para trabajo como para uso personal.

: los usuarios pueden crear más imágenes tanto para trabajo como para uso personal. Carga de archivos ampliada : facilita el análisis de documentos, hojas de cálculo y otros formatos con menos restricciones.

: facilita el análisis de documentos, hojas de cálculo y otros formatos con menos restricciones. Análisis de datos avanzado con mayor frecuencia : incluye el uso de herramientas como Python para explorar datos y resolver problemas técnicos.

: incluye el uso de herramientas como Python para explorar datos y resolver problemas técnicos. Memoria más larga : ofrece una ventana de contexto más amplia, lo que permite respuestas más personalizadas y conversaciones más coherentes.

: ofrece una ventana de contexto más amplia, lo que permite respuestas más personalizadas y conversaciones más coherentes. Acceso a proyectos, tareas y GPT personalizados: ayuda a organizar el trabajo, dar seguimiento a objetivos y crear o editar GPT adaptados a necesidades específicas.

Diferencias entre ChatGPT Go y la suscripción de $20

La principal diferencia entre ChatGPT Go ($4) y el plan de $20 está en los límites de uso y el nivel de acceso. Mientras Go amplía las capacidades del plan gratuito, la suscripción más cara ofrece los límites más altos disponibles, prioridad en el acceso a nuevas funciones y un uso más intensivo de modelos y herramientas avanzadas.

En otras palabras, Go funciona como un punto intermedio: supera al plan gratuito, pero no reemplaza la experiencia completa del plan premium. Para quienes usan ChatGPT de forma intensiva durante todo el día, la suscripción de $20 sigue siendo la opción más robusta.