EE.UU. felicita a Kast tras ganar elecciones en Chile y pide priorizar fin de la migración irregular

El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, tras ganar las elecciones presidenciales el domingo, mensaje en el cual pidió que se prioricen temas clave como la reactivación del comercio bilateral con EE.UU. y el control contra la migración irregular.

El alto funcionario estadounidense expresó a través de un comunicado su confianza en que la administración de Kast impulsará metas mutuas entre ambos países.

“Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, destacó Rubio.

El secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, felicita al presidente electo Kast. Congratulations to Chile's President-Elect Kast – United States Department of State https://t.co/xkjCIsUiOF — Embajada EE.UU. Chile (@EmbajadaEEUUcl) December 14, 2025

Kast, de 59 años, de tendencia católica, se impuso en la contienda presidencial de Chile, al superar por un margen significativo a su oponente de izquierda, la comunista Jeannette Jara, de 51 años, reportó EFE.

De acuerdo con los resultados preliminares divulgados por el Servicio Electoral (Servel), con más del 99 % de los votos contados, el exdiputado obtuvo el 58.1% de los sufragios, frente al 41.8 % conseguido por la exministra del actual gobierno del izquierdista Gabriel Boric.

El fundador del Partido Republicano (Chile) logró la victoria en las 16 regiones del país, incluyendo áreas tradicionalmente de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, donde está la capital, Santiago de Chile. Asimismo, ganó contundentemente tanto en las regiones mineras del norte como en las agrícolas del sur.

Este reciente resultado marcó la segunda victoria más amplia en Chile desde el retorno a la democracia, solo superada por el triunfo de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013.

Se espera que Kast, padre de nueve hijos, asuma la presidencia el 11 de marzo. Recibirá el mando de manos del progresista Gabriel Boric, quien fue su contrincante en las elecciones de 2021.

