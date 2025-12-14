EE.UU. condena ataque terrorista en Sídney: “El antisemitismo no tiene cabida en este mundo”

Estados Unidos condenó este domingo el atentado ocurrido en la playa de Bondi en Sídney contra una celebración judía que dejó doce personas muertas y 29 heridas, una acción que Washington calificó de terrorista y dirigida específicamente contra la comunidad judía.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó la postura oficial del país en un mensaje publicado en X. “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo”, escribió, al tiempo que aseguró que las oraciones de su país están con las víctimas, la comunidad judía y el pueblo australiano.

La reacción de Rubio se produjo después de que la Policía australiana confirmara que el tiroteo registrado el domingo en Bondi fue un “ataque terrorista” ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, a la que asistían cerca de mil personas.

Desde Washington, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también se pronunció sobre los hechos y envió “sus oraciones a las víctimas, sus familias y la comunidad judía”, sumándose a las expresiones de condena emitidas por funcionarios estadounidenses.

Por su parte, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el atentado como “un acto vil de terror antisemita”.

En su declaración, Mamdani aseguró que cuando asuma el cargo priorizará la seguridad de la comunidad judía en la ciudad y se comprometió a trabajar para protegerla en todos los espacios públicos.

Ataque antisemita

En Australia, las autoridades reiteraron que el atentado tenía como objetivo a la comunidad judía. El jefe del Gobierno de Nueva Gales del Sur, Christopher Minns, afirmó que el ataque fue planificado para golpear a los asistentes en el primer día de Janucá.

“Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo”, declaró Minns en una rueda de prensa.

El ataque es considerado el primer atentado mortal contra la comunidad judía en Australia, tras varios incidentes previos que el Ejecutivo australiano había vinculado a la influencia del Gobierno iraní, una situación que derivó recientemente en la expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Con información de EFE.

