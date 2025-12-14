Obamacare en riesgo: cuántos latinos podrían quedarse sin seguro médico en EE.UU.

La posible eliminación de partes clave de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare, ha encendido alarmas entre organizaciones médicas y defensores de derechos civiles, que advierten que millones de latinos podrían perder su cobertura si avanzan los cambios propuestos por sectores del Congreso y apoyados por el gobierno de Donald Trump.

Aunque las propuestas aún están en debate, expertos aseguran que la comunidad hispana —una de las que más creció en aseguramiento gracias a Obamacare— sería también la más golpeada por cualquier recorte.

Los latinos, entre los más vulnerables

Según datos oficiales del Departamento de Salud, más de 4.6 millones de latinos obtuvieron cobertura médica por primera vez entre 2010 y 2020 gracias a la expansión de Medicaid y los subsidios para seguros privados.

La Oficina del Censo señala que, tras la implementación de Obamacare, la tasa de no asegurados entre hispanos cayó del 32% al 19%. Pero ese avance podría revertirse.

Economistas de salud estiman que entre 2 y 3.5 millones de latinos podrían perder su seguro si se eliminan los subsidios federales, se reducen los créditos fiscales o se deroga la expansión de Medicaid en algunos estados, indicó Efe.

El impacto sería especialmente fuerte en Florida, Texas, Arizona, Nevada y California, donde los hispanos representan una porción significativa de los beneficiarios.

Los cambios que preocupan

Entre las medidas que se discuten destacan:

Recortes a los subsidios que permiten a familias de bajos ingresos pagar planes en el mercado de seguros.

Reducción o eliminación de la expansión de Medicaid, de la que dependen más de 2 millones de latinos.

Aumento del costo de las primas para personas con condiciones preexistentes si se flexibilizan las protecciones actuales.

Analistas señalan que incluso modificaciones parciales tendrían un efecto inmediato en el bolsillo de los hispanos, uno de los grupos con mayores tasas de empleo en sectores sin beneficios médicos.

Estados en alerta

Florida sería el estado más afectado: más de 2,1 millones de residentes reciben su seguro por los mercados de Obamacare, y un porcentaje significativo son hispanos. Texas —que ya posee la mayor población no asegurada del país— podría ver un aumento dramático en la falta de cobertura infantil y adulta.

Organizaciones de salud comunitarias reportan que, desde el anuncio de posibles cambios, han aumentado las consultas de pacientes preocupados por la continuidad de sus tratamientos, especialmente por enfermedades crónicas como la diabetes, donde los latinos presentan tasas elevadas.

Aunque Obamacare no beneficia directamente a inmigrantes indocumentados, muchas familias latinas son mixtas —con ciudadanos o residentes legales—, por lo que los recortes podrían dejar sin seguro a niños estadounidenses cuyos padres no califican para otros programas.

Grupos médicos y organizaciones latinas están presionando para proteger los subsidios y la expansión de Medicaid, argumentando que poner en riesgo la cobertura sanitaria durante un aumento de enfermedades respiratorias y costos médicos récord sería “un golpe devastador” para millones de familias trabajadoras.

Sigue leyendo:

• Senado rechaza legislación para extender subsidios a la atención médica

• Aumenta la ansiedad por el Obamacare entre los republicanos de la Cámara de Representantes

• Trump respalda plan para reemplazar el “Obamacare” con pagos directos a ciudadanos