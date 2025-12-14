Trump evalúa enviar a un hombre de confianza de Kristi Noem como embajador en El Salvador

El presidente de Estados Unidos Donald Trump planea nombrar a Troy Edgar, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional y uno de los colaboradores más cercanos de la secretaria Kristi Noem, como nuevo embajador estadounidense en El Salvador, según revelaron fuentes citadas por CBS News.

De acuerdo con esas versiones, la designación no requeriría una nueva ratificación del Senado, lo que abriría la puerta a una incorporación rápida a la sede diplomática, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial para el inicio de sus funciones.

Funcionarios consultados subrayaron al medio la estrecha relación profesional entre Edgar y Noem.

Marco Rubio, secretario de Estado, y Troy Edgar, subsecretario del DHS. Foto: Kevin Wolf / AP

El eventual nombramiento se produciría en un contexto de creciente protagonismo de El Salvador dentro de la estrategia migratoria de la administración Trump. En marzo, el mandatario recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros para trasladar a migrantes detenidos en Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño.

Washington acusó a muchos de ellos de tener vínculos con la banda venezolana Tren de Aragua, aunque en varios casos no existían antecedentes penales.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas medidas. Un informe difundido en noviembre concluyó que la deportación y el trato a más de 200 venezolanos recluidos en El Salvador podrían constituir detención arbitraria, tortura y desaparición forzada bajo el derecho internacional.

Troy Edgar ocupa actualmente uno de los cargos más altos dentro del DHS y ha sido una pieza clave en la ejecución de las prioridades de seguridad e inmigración de la Casa Blanca.

Durante los últimos meses del primer mandato de Trump, se desempeñó como director financiero del departamento, con responsabilidad sobre un presupuesto cercano a los $90,000 millones de dólares y la supervisión de proyectos vinculados a la política migratoria y al muro fronterizo.

Su trayectoria también incluye experiencia en el sector privado y varios períodos como alcalde de Los Alamitos, en California, entre 2009 y 2019.

