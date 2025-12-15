El tiempo de hoy en Nueva York para este lunes 15 de diciembre

¿Cómo vestirte para salir por las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 8.08 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:13 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:29 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 28 y los 34 grados Fahrenheit (-2 y 1 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.