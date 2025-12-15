México, Puerto Rico y República Dominicana renuncian a ir a la Serie del Caribe en Venezuela

La Serie del Caribe 2026, prevista para celebrarse del 30 de enero al 7 de febrero en Venezuela, ha entrado en un escenario de incertidumbre luego de que tres de las principales ligas del béisbol invernal del área comunicaran formalmente que no están en condiciones de asistir al evento.

Así lo informó la noche del lunes la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), tras la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en la que participaron sus ligas miembros.

De acuerdo con el comunicado oficial, las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México expresaron que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no pueden garantizar su participación en la próxima edición del clásico caribeño.

Aunque la CBPC no detalló públicamente la naturaleza específica de esas situaciones, la declaración deja claro que se trata de factores que escapan al ámbito estrictamente deportivo y organizativo de dichas ligas.

📰 Comunicación Oficial – Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC)



📎 https://t.co/YlvoHo5rUa — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 16, 2025

Se busca alternativa

La CBPC informó que continúa evaluando de manera responsable la situación, analizando las distintas alternativas disponibles.

Entre esas opciones podrían figurar desde un eventual cambio de sede, un ajuste en el formato del evento o incluso decisiones más drásticas en caso de no lograrse un consenso que garantice la participación de un número representativo de ligas.

Por el momento, la Confederación ha optado por la cautela. Aseguró que mantendrá debidamente informada a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que se adopte en relación con la Serie del Caribe 2026.

Mientras tanto, el futuro inmediato del principal evento del béisbol invernal caribeño permanece abierto, a la espera de definiciones que podrían marcar un precedente importante en la historia del torneo.

La Confederación precisó que la comunicación de estas tres ligas se produjo en un marco de respeto institucional y siguiendo los procedimientos internos establecidos, un aspecto que la CBPC quiso subrayar para evitar interpretaciones de conflicto o ruptura dentro del organismo. En ese sentido, el ente rector del béisbol profesional caribeño dejó constancia de que la posición de Puerto Rico, República Dominicana y México fue recibida de manera formal y responsable.

Problema aéreo en Venezuela

El tráfico aéreo entre México, Puerto Rico y República Dominicana y Venezuela está anulado, mientras los Estados Unidos ha colocado un amplio despliegue militar frente a las costas venezolanas.

El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre Venezuela debía permanecer completamente despejado de cualquier aeronave, en medio de un conflicto que ha incluido el despliegue de fuerzas marítimas estadounidenses en aguas del mar Caribe, cercanas al territorio venezolano.

