Albert Pujols consiguió hazaña épica tras triunfar en Serie del Caribe

La carrera del dominicano Albert Pujols en Grandes Ligas es, con toda certeza, digna del Salón de la Fama del Béisbol. Pero ahora su nuevo paso como mánager lo comenzó por todo lo alto posterior al triunfo de su equipo Leones del Escogido en la Serie del Caribe 2025.

Gracias al triunfo del Escogido en el torneo disputado en Mexicali, Pujols se convirtió apenas en el tercer mánager en la historia del béisbol de la República Dominicana en el que un piloto local logra conseguir en su temporada debut el título en su país y en la Serie del Caribe.

En cuanto a los que lograron la proeza antes del jonronero, fueron los exmánagers de las Águilas del Cibao, Tony Peña (en 1998), y Félix Fermín (2001).

Sobre su triunfo Pujols dio todo el crédito a los integrantes de su equipo que nunca dejaron de rendirse y lo dieron todo en el terreno de juego.

“Tener la oportunidad de venir aquí también y hacer el mismo trabajo (…) toda la gloria se la damos a Dios y al equipo que nunca se rindió”, explicó en declaraciones recogidas por MLB.com.

Pujols había estado en medio de una fuerte gripe que lo mandó un par de veces a un hospital de la localidad. Pero a pesar de su mala condición de salud decidió regresarse al hotel y ser testigo de la victoria.

“Tomé el riesgo y muchos de los muchachos también (de asistir a la final). Yo pensaba que si me quedaba en el hotel o en el hospital iba a mandar un mensaje equivocado a los muchachos. Como líder que Dios me envió para comandar este bote, también me dio la fortaleza para venir y obtener esta victoria”, reveló.

Por último Pujols aseguró que la victoria se la dedica a toda la fanaticada que estuvo en los buenos y malos momentos.

“Este título es para ustedes, para toda la fanaticada”, cerró.

