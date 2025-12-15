Qué beneficios te ofrece la ‘Tarjeta Dorada’ de Donald Trump de $1 millón

La Casa Blanca lanzó oficialmente un nuevo programa migratorio de Tarjeta Dorada que promete acelerar el acceso a la residencia permanente en Estados Unidos para extranjeros con alto poder adquisitivo, a cambio de una contribución directa de $1 millón al gobierno federal.

El programa, denominado ‘Trump Gold Card’, ya está activo a través del sitio trumpcard.gov, donde se invita a los interesados a iniciar su solicitud con un botón de “apply now”.

En la página, la administración asegura que el beneficio principal es obtener la residencia estadounidense en tiempo récord, con una vía clara hacia la ciudadanía en el futuro.

Durante un encuentro con líderes empresariales en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump explicó que esta iniciativa busca atraer únicamente a los perfiles que considera más valiosos para el país.

Al compararla con el sistema actual, fue directo: “Básicamente, es una Green Card, pero mucho mejor. Mucho más poderosa, un camino mucho más fuerte”, declaró ante la prensa.

El proceso comienza con el pago de una tarifa de trámite no reembolsable de $15,000 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Una vez superada una revisión exhaustiva de antecedentes, el solicitante debe realizar la contribución de $1 millón al Tesoro de Estados Unidos, descrita en el sitio oficial como un ‘regalo’, para asegurar la visa.

En el caso de las empresas, estas pueden patrocinar a sus empleados mediante una ‘Corporate Gold Card’, pagando los mismos $15,000 de trámite más una aportación de $2 millones por empleado.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó que el programa está dirigido a personas con altos ingresos y grandes patrimonios.

Según explicó, la intención es que el sistema esté lleno de las mejores personas y que quienes ingresen bajo esta modalidad sean económicamente capaces de impulsar nuestra economía, marcando una diferencia clara frente al titular promedio de una Green Card.

Lutnick adelantó que el programa podría generar ingresos multimillonarios para el gobierno federal.

Afirmó que alrededor de 10,000 personas ya se han preregistrado, y estimó que, con el tiempo, miles de millones de dólares podrían ingresar a las arcas federales gracias a esta vía migratoria basada en inversión.

La ‘Tarjeta Dorada’ contrasta con el discurso generalmente restrictivo de la administración en materia migratoria.

Trump justificó el programa como una respuesta a las quejas del sector empresarial por la pérdida de talento formado en Estados Unidos.

Según el presidente, el sistema actual obliga a muchos graduados destacados a abandonar el país. “Tienen que regresar a India, tienen que regresar a China, tienen que regresar a Francia”, dijo, al señalar que las empresas no pueden garantizar su permanencia legal.

El nuevo esquema busca resolver ese problema ofreciendo un acceso acelerado a la residencia permanente a través de las categorías de visa EB-1 o EB-2, enfocadas en trabajadores altamente calificados.

Además, el sitio oficial adelanta un nivel aún más exclusivo: la ‘Trump Platinum Card’, que requeriría una contribución de $5 millones y permitiría a extranjeros residir en Estados Unidos hasta 270 días al año sin pagar impuestos estadounidenses sobre ingresos generados en el extranjero.

Aunque el programa ya ha sido criticado por demócratas y defensores de inmigrantes, quienes acusan que favorece a los más ricos sobre quienes migran por trabajo, la administración defiende la medida como parte de una tendencia global, en la que las llamadas ‘visas doradas’ son comunes en varios países.

