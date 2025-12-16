Albert Pujols Confirma la presencia de Vladimir Guerrero Jr. con República Dominicana para el Clásico Mundial 2026

La gestión de Albert Pujols al frente del combinado quisqueyano ha comenzado con un movimiento de alto impacto mediático y deportivo. El legendario expelotero, quien ahora asume el rol de manager de la Selección de República Dominicana, anunció oficialmente que la superestrella de las Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., formará parte de la plantilla para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Este anuncio representa la primera piedra angular en el proyecto de reconstrucción que lidera Pujols, buscando asegurar el compromiso de las figuras más dominantes de las Grandes Ligas.

La confirmación del inicialista de los Toronto Blue Jays no solo garantiza un bate de élite en el centro de la alineación, sino que también envía un mensaje de seriedad y organización por parte de la nueva dirección técnica.

Vladimir Guerrero Jr. enfrentará a los Yankees en los playoffs. Crédito: AP

Durante sus declaraciones, Pujols enfatizó que mantuvo conversaciones directas con Guerrero Jr., quien mostró un entusiasmo inmediato por representar nuevamente a su país.

“He hablado con Vladdy y puedo confirmar que estará con nosotros en 2026,” afirmó Pujols con seguridad en una entrevista para el programa dominicano Mañana Deportiva

“Él está muy emocionado y comprometido con traer la corona de vuelta a la isla. Tener a un jugador de su calibre desde temprano en los planes nos permite trabajar con mucha más claridad en nuestra estrategia.”, completó el timonel.

El estratega destacó que contar con un jugador de su jerarquía desde esta etapa temprana permite planificar con mayor precisión la estructura ofensiva del equipo, asegurando que el pelotero está totalmente enfocado en la meta de recuperar el trono que actualmente ostenta Japón.

La presencia de Guerrero Jr. aporta al equipo dominicano una combinación excepcional de contacto y poder, elementos que fueron intermitentes en la edición pasada.

Como uno de los bateadores más temidos de la actualidad, su madurez en el plato y su capacidad para remolcar carreras en momentos de presión serán fundamentales para las aspiraciones dominicanas de conquistar su segundo título mundial en la historia del certamen.

