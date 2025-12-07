Cuba confirma participación en el VI Clásico Mundial y espera permisos para peloteros de MLB

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) confirmó este sábado que estará presente en el VI Clásico Mundial de Béisbol, previsto para el próximo año en distintas sedes internacionales, y publicó un listado preliminar que incluye a jugadores cubanos activos en las Grandes Ligas de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, la FCBS detalló que la preselección está compuesta por 50 peloteros, entre ellos atletas vinculados a MLB, la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, otras ligas profesionales y beisbolistas que actualmente participan en la 64 Serie Nacional.

Las autoridades indicaron que aún aguardan por las autorizaciones de los equipos de Grandes Ligas para que los jugadores puedan incorporarse al conjunto nacional. Además, pidieron que el proceso migratorio no se vea afectado por factores externos.

“Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte”, señaló la Federación.

El organismo también destacó la relevancia del certamen, que se disputará del 5 al 17 de marzo con sedes en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón, según la información oficial del evento.

El Clásico Mundial de Béisbol es organizado conjuntamente por Major League Baseball (MLB) y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

