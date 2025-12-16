Bessent: Ley ‘One Big Beautiful Bill’ prepara reembolsos históricos para 2026

A finales de la semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los contribuyentes recibirán “reembolsos muy grandes” a comienzos del próximo año como resultado de las disposiciones fiscales retroactivas incluidas en la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada en el verano.

Estas disposiciones implican cambios recientes en la política fiscal, que el presidente Donald Trump prometió que tendrían un impacto directo en sus bolsillos, cuando llegue la próxima temporada de impuestos.

Bessent explicó que estos reembolsos se aplicarán sobre ingresos ya generados sin que los trabajadores hayan ajustado sus retenciones: “Los trabajadores estadounidenses no modificaron sus retenciones, por lo que recibirán reembolsos muy cuantiosos en el primer trimestre”, advirtió.

Según sus estimaciones, el monto total a devolver a los contribuyentes iría de entre $100,000 millones y $150,000 millones, que significarían reembolsos de entre $1,000 y $2,000 por hogar. “Entonces modificarán sus retenciones y obtendrán un aumento real en sus salarios. Así que creo que 2026 puede ser un muy buen año”, añadió Bessent.

Esta decisión confirma el enfoque de la administración Trump por colocar el alivio fiscal como eje central de su agenda económica, que entre otras medidas implica también extender tasas impositivas más bajas y las deducciones estándar más altas introducidas en la reforma fiscal de 2017, una medida que evitaría un aumento automático de impuestos que habría entrado en vigor en 2026.

El propio presidente Donald Trump anunció que estas reformas transformarán el próximo trimestre como la próxima “temporada de devolución de impuestos más grande de la historia”.

De acuerdo con el Servicio Interno de Impuestos (IRS en inglés) durante la temporada de impuestos de 2025, se pagaron más de $311,000 millones en reembolsos, con un promedio cercano a $3,052 por contribuyente, por lo que un incremento en los reembolsos significaría un respiro financiero relevante para millones de estadounidenses.

Las disposiciones fiscales que implica la OBBBA

El motivo de estos reembolsos excepcionalmente grandes obedece a dos factores clave:

La OBBBA incluye disposiciones retroactivas para políticas nuevas como cero impuestos sobre propinas por ingresos de hasta $25,000 y horas extras de hasta $10,000 en intereses de préstamos para ciertos automóviles fabricados en EE.UU.

Como esta ley fue aprobada en julio, muchos trabajadores no pudieron cambiar sus niveles de retención salarial. Esto significa que les retuvieron más dinero del que debían, lo que provocará un reembolso mayor al declarar impuestos.

Además del reembolso inicial, los cambios en la ley incluyen deducciones estándar más altas, por ejemplo, a $32,200 para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

Un aumento permanente del crédito tributario por hijo y nuevas deducciones para personas mayores, lo que incrementa el ingreso disponible para muchas familias y jubilados.

Consecuencias negativas clave

Si bien los reembolsos y recortes prometen un impulso económico inmediato para los hogares individuales, expertos y opositores advierten que estas nuevas disposiciones provocarán graves consecuencias a largo plazo en la deuda pública y los servicios sociales:

Aumento de la deuda nacional: La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) proyecta que aumentará el déficit federal en aproximadamente $3.4 billones de dólares durante los próximos diez años, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) proyecta que aumentará el déficit federal en aproximadamente $3.4 billones de dólares durante los próximos diez años, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo Recortes a programas sociales: Para compensar parcialmente los recortes de ingresos, la ley incluye reducciones significativas en el financiamiento de programas como Medicaid (12% de recorte) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que podría dejar a millones de personas sin seguro médico o ayuda de asistencia alimentaria

Para compensar parcialmente los recortes de ingresos, la ley incluye reducciones significativas en el financiamiento de programas como Medicaid (12% de recorte) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que podría dejar a millones de personas sin seguro médico o ayuda de asistencia alimentaria Impacto en la economía de México: Debido a la fuerte integración económica con México, el país vecino podría ser vulnerable a los efectos negativos del proteccionismo y la incertidumbre comercial derivada de esta ley

