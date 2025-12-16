El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este martes 16 de diciembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 16 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 1 durante la primera parte del día y del 9 a lo largo de la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 07:12 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:21 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan nubes y claros.. ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 60% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

