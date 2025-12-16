Jefa de gabinete de Trump cuestiona a la fiscal general Pam Bondi por su gestión en el caso de Jeffrey Epstein

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, criticó la forma en que la fiscal general estadounidense Pam Bondi ha manejado el caso del financiero Jeffrey Epstein, al considerar que su actuación alimentó la confusión pública y agravó la presión política sobre la administración de Donald Trump.

Las declaraciones de Wiles fueron publicadas en un extenso perfil difundido por la revista Vanity Fair, en el que la funcionaria ofreció una inusual visión interna sobre el funcionamiento del poder en Washington y abordó, entre otros asuntos, el impacto político del escándalo Epstein dentro del gobierno.

Según relató Wiles, Bondi subestimó la sensibilidad del tema entre los votantes y seguidores del presidente al inicio del año, cuando entregó carpetas informativas a un grupo de influenciadores conservadores que, lejos de contener revelaciones relevantes, no incluían nueva información sobre el caso.

Ese gesto, afirmó, terminó avivando las sospechas y las exigencias de transparencia por parte de la base republicana.

“La fiscal general no entendió a qué público le importaba realmente este asunto”, sostuvo Wiles en la entrevista, en la que también cuestionó que Bondi insinuara la existencia de una supuesta “lista de clientes” de Epstein.

“No existe tal lista, y desde luego no estaba en su escritorio”, afirmó la jefa de gabinete.

Wiles explicó que la forma en que se comunicó el manejo del expediente contribuyó a elevar las expectativas sobre una divulgación de documentos que, según ella, no se correspondía con el contenido real de los archivos judiciales disponibles.

Esa situación, añadió, generó tensiones innecesarias dentro de la administración y reforzó las teorías conspirativas en torno al caso.

Las críticas adquieren especial relevancia en momentos en que el Departamento de Justicia enfrenta un plazo legal para hacer públicos los documentos que conserva sobre Epstein, tras la aprobación de una ley que obliga a su divulgación.

El propio Trump se había mostrado reticente a la publicación total del material, aunque finalmente firmó la legislación.

Aseguró además que, tras revisar el expediente, no encontró indicios de conductas ilícitas por parte del presidente, pese a que Trump mantuvo una relación social con Epstein en el pasado antes de distanciarse de él.

¿Qué respondió Pam Bondi tras las declaraciones de Susie Wiles?

La fiscal general Pam Bondi salió a respaldar a la jefa de gabinete de la Casa Blanca después de sus declaraciones a Vanity Fair.

En un mensaje publicado en redes sociales, Bondi calificó a Wiles como una aliada cercana del presidente Donald Trump y subrayó la cohesión interna del gobierno.

“Mi querida amiga lucha a diario para impulsar la agenda del presidente Trump, y lo hace con gracia, lealtad y una eficacia histórica”, escribió. “Cualquier intento de dividir a esta administración fracasará. Cualquier intento de socavar y minimizar los logros monumentales del presidente Trump fracasará. Somos una familia. Estamos unidos”.

