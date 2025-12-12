Demócratas revelan más fotos de Trump con Jeffrey Epstein, otros republicanos y Clinton

El representante Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, dio a conocer más fotografías donde se puede ver al presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, otros republicanos y al expresidente Bill Clinton.

“Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, García. “Estas inquietantes fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”.

El album contiene 19 fotografías de las más de 95,000 a las que ha tenido acceso el Comité. El contenido incluye miles de fotografías de mujeres y propiedades de Epstein, convicto por el tráfico sexual de menores.

El presidente Trump ha negado conexión con el escándalo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Crédito: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes | Cortesía

García reveló que los demócratas del comité están revisando todas las fotografías y continuarán publicándolas en los próximos días y semanas, además de proteger la identidad de las sobrevivientes.

“No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”, agregó García.

La revelación ocurre a una semana de la fecha límite para que el Departamento de Justicia revele toda la información sobre el caso Epstein, tal como lo ordena una resolución aprobada en forma unánime en el Congreso y firmada por el presidente Trump.