Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 16 de diciembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 16 de diciembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 16 de diciembre

Los números ganadores son: 10 12 15 16 17 19 23 29 35 36 45 48 49 52 54 57 60 62 69 72

Números ganadores de Numbers del martes 16 de diciembre

Combinación mediodía: 05 08 04

Combinación noche: 07 03 02

Números ganadores de Win 4 del martes 16 de diciembre

Combinación mediodía: 02 01 02 08

Combinación noche: 00 08 06 08

Números ganadores de Take 5 del martes 16 de diciembre

Combinación mediodía: 18 20 32 35 39

Combinación noche: 02 07 09 16 20

Números ganadores de Cash4Life del martes 16 de diciembre

Los números ganadores son: 04 05 33 47 54

Recomendaciones para aumentar tus oportunidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen varios trucos para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

Seguidamente, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores tienden a aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda contar con un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

