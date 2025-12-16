Mexicana Lizbeth Ovalle se corona con el Premio Marta 2025 gracias a su golazo de “camaroncín”

La mexicana Lizbeth Ovalle triunfó este martes en la FIFA en la gala de los Premios ‘The Best’ celebrados en el Hotel Fairmont en Doha, Qatar. La exmediocampista de Tigres de la UANL en la Liga MX se llevó el Premio Marta 2025 al mejor gol del año.

En un video publicado por Gianni Infantino en redes sociales, se pudo conocer sobre la designación de Ovalle como ganadora de este premio. La delantera apareció en una videollamada para dar las gracias por el apoyo.

“Hola a todos. Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025. Desde la nominación fue un momento muy especial, y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta, con quien hoy tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme”, dijo.

“Cualquiera de esos golazos podía ganar y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo. Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí. Este premio no es solo mío, también representa la calidad del fútbol en México”, concluyó.

Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle anotó ante Chivas del Guadalajara el pasado 3 de marzo de 2025. El famoso “camaroncín” llegó y tras un pase de Jenni Hermoso.

Ovalle realizó un salto acrobático y definió con un toque de talón al estilo René Higuita. El gol se viralizó por su creatividad y ejecución.

QUÉ COSAAAA

QUÉ GOLAZOOOO

QUÉ FUTBOL



🎩 JACQUELINE OVALLE, en mayúsculas. 🎩#SomosDesafiantes⚡️ pic.twitter.com/IlCZU1cOtb — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 4, 2025

Ovalle se convirtió en la segunda jugadora en la historia en recibirlo, después de que la propia Marta lo inaugurara el año de su creación en 2024.

La mexicana estuvo incluida en una lista de 11 goles y la votación se dividió entre aficionados y un panel de FIFA Legends, cada grupo con un 50 % de peso en el resultado.

Ovalle superó a figuras como Mariona Caldentey (Arsenal), Ally Sentnor (USWNT), Khadija Shaw (Manchester City) y Vivianne Miedema (Países Bajos).

México no pudo con Premio Puskas

México también tenía representación en el Premio Puskas a mejor gol del año. Lo pudo haber ganado con la nominación de Carlos Orrantia gracias al golazo que le anotó a Querétaro el pasado 16 de abril.

En una lista con nombres como Lamine Yamal, Alerrandro, Declan Rice o Pedro De la Vega, fue el argentino de Independiente Santiago Montiel el ganador. Se llevó el galardón gracias a un gol de chilena desde afuera del área en el duelo entre el Rojo e Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2025.

