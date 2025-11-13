México brilla en la FIFA: Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia nominados al Premio Marta y Puskas 2025

México se hace presente en los premios The Best de la FIFA con dos golazos inolvidables: el “camaroncín” acrobático de Lizbeth Ovalle y el bombazo de Carlos Orrantia fueron nominados al Premio Marta y al Puskas 2025, respectivamente.

Orrantia se ganó la nominación al Puskas gracias a un potente disparo desde fuera del área contra Querétaro, el 16 de abril de 2025. Su tanto fue un zambombazo que se clavó en el ángulo. El mexicano compite con figuras como Lamine Yamal, Alerrandro, Declan Rice o Pedro De la Vega.

Pongan la rola brasileña de Ey Macalaena🎶 y disfruten de este increíble GOLAZO.🇧🇷😤



Tremendo derroche de técnica y clase por parte de Orrantia.🤩🇲🇽@Club_Queretaro 0-1 @AtlasFC 🐔🆚🦊#Jornada16 #Clausura2025.#LaLigaDeLaAfición. pic.twitter.com/Vi1yHw6WmV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 17, 2025

Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle anotó ante Chivas del Guadalajara el pasado 3 de marzo de 2025. El famoso “camaroncín” llegó y tras un pase de Jenni Hermoso.

Ovalle realizó un salto acrobático y definió con un toque de talón al estilo René Higuita. El gol se viralizó por su creatividad y ejecución.

QUÉ COSAAAA

QUÉ GOLAZOOOO

QUÉ FUTBOL



🎩 JACQUELINE OVALLE, en mayúsculas. 🎩#SomosDesafiantes⚡️ pic.twitter.com/IlCZU1cOtb — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 4, 2025

Ambos tantos están nominados dentro de los Premios The Best de la FIFA, y el plazo de votación ya está abierto. La gala se celebrará en enero de 2026.

Nominadas al Premio Marta 2025

Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025



Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025



Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024



Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024



Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024



Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025



Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024



Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025



Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025



Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024

Nominados al Premio Puskas 2025

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024



Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025



Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025



Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025



Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025



Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025



Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025



Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025



Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025



Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

Sigue leyendo:

· FIFA se inspira en el Nobel y lanza su propio Premio de la Paz

· Javier Aguirre fue nominado por la FIFA al “The Best” como Mejor Director Técnico del 2025

· BOMA, el búho mascota del Mundial Sub-17, que rinde homenaje a Bora Milutinović