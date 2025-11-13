México brilla en la FIFA: Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia nominados al Premio Marta y Puskas 2025
Los ganadores al mejor gol de año en la categoría femenina y masculina se conocerán en la gala de los Premios The Best en enero de 2026
México se hace presente en los premios The Best de la FIFA con dos golazos inolvidables: el “camaroncín” acrobático de Lizbeth Ovalle y el bombazo de Carlos Orrantia fueron nominados al Premio Marta y al Puskas 2025, respectivamente.
Orrantia se ganó la nominación al Puskas gracias a un potente disparo desde fuera del área contra Querétaro, el 16 de abril de 2025. Su tanto fue un zambombazo que se clavó en el ángulo. El mexicano compite con figuras como Lamine Yamal, Alerrandro, Declan Rice o Pedro De la Vega.
Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle anotó ante Chivas del Guadalajara el pasado 3 de marzo de 2025. El famoso “camaroncín” llegó y tras un pase de Jenni Hermoso.
Ovalle realizó un salto acrobático y definió con un toque de talón al estilo René Higuita. El gol se viralizó por su creatividad y ejecución.
Ambos tantos están nominados dentro de los Premios The Best de la FIFA, y el plazo de votación ya está abierto. La gala se celebrará en enero de 2026.
Nominadas al Premio Marta 2025
Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024
Nominados al Premio Puskas 2025
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
Sigue leyendo:
· FIFA se inspira en el Nobel y lanza su propio Premio de la Paz
· Javier Aguirre fue nominado por la FIFA al “The Best” como Mejor Director Técnico del 2025
· BOMA, el búho mascota del Mundial Sub-17, que rinde homenaje a Bora Milutinović