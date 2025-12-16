Neymar Jr. se camufla en las calles de Nueva York y enciende las redes

Nueva York suele ser uno de los atractivos turísticos más codiciados en Navidad. Uno de los últimos en poner a la ciudad en tendencia fue Neymar Jr. el futbolista brasileño compartió imágenes en distintos puntos con un disfraz que ha dado de qué hablar.

El delantero del Santos publicó en Instagram un carrete de fotografías donde se le ve con un look bastante llamativo, pero que a su vez lo camuflajeaba y evitaba que los ciudadanos lo reconocieran.

En medio de las vacaciones navideñas, Neymar estuvo caminando por Manhattan con un conjunto completamente distinto a su estilo habitual. La estrella usó gorra, gafas oscuras y una capa que dificultaba reconocerlo a simple vista.

Al exjugador del FC Barcelona y PSG se le vio de incógnito en Times Square y el Rockerfeller Center. Con un vestuario llamativo en el que lucía específicamente un pasamontañas morado con blanco y una extravagante y enorme chaqueta rosada con blanco de la marca Louis Vuitton.

Estuvo acompañado por su pareja, Bruna Biancardi, y su amigo Cris Guedes, quien documentó el momento.

Al preguntarle cómo se sentía siendo una “persona normal”, el jugador respondió: “No creo que tenga un aspecto muy normal”.

En su outfit añadió accesorios extravagantes que añadían un toque cómico a la apariencia, lo que generó comentarios inmediatos en redes sociales. A pesar de su intento por pasar inadvertido, algunos fanáticos lograron fotografiarlo y compartir las imágenes, causando sensación entre sus seguidores.

En redes sociales tanto Neymar como sus vacaciones en Nueva York y sus fotografías en sitios icónicos de la ciudad se volvieron tendencia. Los internautas elogiaron la capacidad del jugador para disfrazarse y pasar inadvertido.

En los últimos meses, Neymar Jr. ha vivido un torbellino de emociones en su vida profesional. Su regreso al Santos de Brasil no ha sido lo que se esperaba y ha sufrido lesiones y enfrentamientos con fans.

Neymar volvió al Santos a comienzos de 2025, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Aunque sufrió varias lesiones, cuando estuvo en cancha fue clave para salvar al equipo del descenso.

En total, disputó 28 partidos en 2025, con 11 goles y cuatro asistencias. En los últimos partidos logró cinco goles en cuatro encuentros.

Actualmente, se prepara para una operación de meniscos en la rodilla izquierda, una artroscopia que busca dejarlo en condiciones óptimas para la próxima temporada.

El procedimiento lo mantendrá fuera de la pretemporada, pero el objetivo es llegar en forma al Mundial, siempre y cuando Carlo Ancelotti lo termine considerando.



Sigue leyendo:

· Nueva lesión margina a Neymar de duelo crucial con Santos

· La familia de Neymar adquiere los derechos de la marca Pelé en una millonaria operación

· Los 5 cócteles favoritos y que más se beben en Nueva York